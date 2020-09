Obljubljajo tišino in udobje: francoski posebnež za 10 Slovencev letno #foto

Priključno-hibridni C5 aircross se od modela brez elektromotorja in baterije na zunaj razlikuje le po dveh oznakah hybrid in modrih dodatkih, ki so del posebnega paketa.

Priključno-hibridni C5 aircross se od modela brez elektromotorja in baterije na zunaj razlikuje le po dveh oznakah hybrid in modrih dodatkih, ki so del posebnega paketa. Foto: Gašper Pirman

Citroën se je s C5 aircross (in prej še s C4 cactus) podal nazaj v svet, kjer so nekdaj že kraljevali. Udobje in samosvoj dizajn sta zopet postala gonilna sila znamke, zdaj pa je ta veliki crossover postal še glasnik novih sprememb. Kot prvi citroën je pridobil pogon priključnega hibrida in v enačbo udobja in videza dodal še neslišno električno vožnjo. Prihodnje leto želijo pri uvozniku prodati vsaj deset takšnih avtov, zanj pa bodo kupci morali odšteti 43 tisoč evrov oziroma 38, če bodo izbrali hišno financiranje.

Kot pravijo pri Citroënu, je C5 aircross začetek elektrifikacije modelne palete, ki bo imela do leta 2025 pomembno vlogo pri prodajnih načrtih znamke. V naslednjih petih letih bo imel namreč vsak njihov model na voljo tudi različico, ki bo z eno obliko elektrifikacije pomagala nižati povprečno porabo goriva in emisij ogljikovih dioksidov. Kot prvi je na to pot stopil veliki crossover, v prihodnjem letu pa bo v Sloveniji našel vsaj deset kupcev.

Kaj bodo kupci te bencinsko-električne kombinacije dobili?

Od preostalih C5 aircrossov se bodo na cesti ločili le po nekaj oznakah in dodatnem opcijskem paketu, ki dodaja nekaj modre barve. Seveda dobijo še ena vratca na zadnjem delu, kjer se avto priklopi na električno omrežje in napolni litij-ionsko baterijo, nameščeno pod zadnjo klopjo z zmogljivostjo 13,2 kilovatne ure. Na voljo so tri možnosti polnjenja te baterije - prek domače vtičnice z močjo 3,3 kilovata (7 ur), z nekoliko bolj zmogljivim polnilcem s 3,3 kilovata in 14 amperi polnilne moči v štirih urah ter seveda prek hišnega wallboxa oziroma javne polnilnice z močjo 6,6 kilovata v dveh urah.

Prtljažni prostor ima 120 litrov manj, a priročen predal za shranjevanje polnilnih kablov. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je manjši, a dobiva predal za polnilni kabel

Voznik dobi nekaj več funkcij na zaslonu na dotik, med drugim lahko spremlja porabo energije, napolnjenost baterije in slikovni prikaz, katera vrsta pogona je trenutno v uporabi. Foto: Gašper Pirman Ker je baterija nameščena pod zadnjo klop, so morali inženirji nekoliko prilagoditi položaj drugih elementov, posledično pa je prtljažni prostor manjši za 120 litrov in ima sedaj 460 litrov prostornine. Francozi so spretno porabili ves odvečen prostor in v dvojno dno dodali predal za hranjenje polnilnega kabla.

Serijsko dobiva tudi tri posamezne sedeže zadaj. So za 51 milimetrov pomični naprej in imajo pet različnih stopenj za spreminjanje naklona naslonjal.

Še večji poudarek na udobni vožnji

Ima pa priključni hibrid serijsko nameščeno večtočkovno zadnjo premo, kar bo še pripomoglo k udobni vožnji. Kot je zapisal Aleš v testu bencinske različice s 133 kilovati: ''Vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki ob pomoči posebno podprtih sedežev naredi vožnjo prijetno lebdečo in ob solidni izolaciji dovolj tiho. Podvozje je ustvarjeno za vse podlage, tudi za slabo vzdrževane makadamske ceste.''

Hibridni C5 aircross poleg udobne obljublja še neslišno vožnjo. Po ciklu WLTP bo voznik lahko naredil 50 električnih kilometrov, ta ekološko usmerjeni model pa poganja poleg 1,6-litrskega bencinarja še elektromotor z 80 kilovati - skupna sistemska moč se ustavi pri 225 ''konjih''.

Notranjost ostaja posebna, a svetla in prijetna. Hvalimo prešite sedeže, ki so nadpovprečno udobni. Foto: Gašper Pirman

Skoraj deset tisočakov dražji kot bencinski brat

Zunanjost je le malenkost spremenjena. Na bokih ima dve manjši oznaki H, nekaj modrih karoserijskih dodatkov in napis hybrid na zadku. Foto: Gašper Pirman Morda je razlog ravno v veliki cenovni razliki med priključnim hibridom in najmočnejšo bencinsko različico, ki sodeč po ceniku znaša točno devet tisočakov. Kupec dobi tukaj elektromotor, polnilno baterijo, nekoliko spremenjene merilnike in večjo moč, posledično pa tudi višjo ceno. Po uradnem ceniku želijo zanj 43 tisočakov, a se v primeru financiranja ta spusti na 37.800 evrov.

Prek podjetja Giaservis ponujajo za kupce tudi cenejšo vgradnjo namenskega hišnega polnilca. To bo kupca z vgradnjo stalo okroglega tisočaka, a je treba za dodatne posege v električno omrežje (močnejše varovalke, spreminjane napeljave v hiši ...) plačati dodatno.