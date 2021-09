Mercedes: razvoja priključnih hibridov ne bo več

Mercedes-Benz se bo dolgoročno usmeril v električna vozila, to je njihov model EQ C.

Mercedes-Benz resda pospešeno razvija svoj superšportni hibridni AMG project one, na avtomobilski razstavi v Munchnu so pokazali tudi novega GT 63 E performance. V tem so štirilitrski motor V8 povezali z elektromotorjem na zadnji osi. Tak pogon ima več kot 800 “konjev” in kar 1.400 njutonmetrov navora.

Dva ločena pogona sta breme

Toda dolgoročno bodo v Stuttgartu stavili na manj kompleksna električna vozila in ne bodo več vlagali v nove generacije priključno hibridnih pogonov.

“Dva pogona v avtomobilu sta breme in tudi povišujeta stroške,” je v pogovoru za nemški poslovni časnik Handelsblatt povedal Markus Schafer, vodja razvoja pri Mercedes-Benzu. Ker so v priključne hibride že vložili veliko razvojnega denarja, jih bodo uporabljali še naprej. Toda Schafer dolgoročno več pričakuje od povsem električnih pogonov. Mercedes-Benz je v serijski ali konceptni obliki že predstavil več modelov električne družine EQ.