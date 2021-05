1.000 km po Sloveniji: Lešnikov mercedes, ki želi podirati meje #foto

Športni terenec EQC je prvi namenski električni mercedes, ki je prispel v Slovenijo. Spodobno opremljen za okrog 90 tisočakov nudi odlično kakovost izdelave, zelo udobno vožnjo, je tudi dovolj praktičen in nudi za okrog 300 kilometrov realnega dosega. Masa 2,5 tone to vpadljivo vozilo, ki s 400 “konji” do “stotice” potegne v petih sekundah, tare v ovinkih in pri porabi.EQC v praksi na cestah v Sloveniji? Tisoč kilometrov za 40 evrov.

Že kar dolgo zgodovino imava s tem prvim namenskim in "čisto pravim" električnim mercedesom. V začetku septembra leta 2018 sem bil v Stockholmu, ko so ga prvič uradno razkrili. Načrti so bili ambiciozni, dovolj smeli in tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik - ta je moral za novo podznamko EQ vendarle določiti nov pristop pri oblikovanju - je o njem govoril z nasmeškom na obrazu.

EQC za Mercedes-Benz pomeni šele začetek poti proti širši ponudbi povsem električnih vozil. Foto: Gregor Pavšič Toda trajalo je dolgo, več kot dve leti in pol, da je prvi Mercedes-Benzov EQ pripeljal tudi v Slovenijo. Kupcem premijskih vozil ga ponujajo kar precej za audijem e-tronom quattro, jaguarjem E-pace in BMW iX3, pa seveda za teslo model X - ta je nekoč definirala razred električnih premijskih športnih terencev. To so prodajno dokaj nišni avtomobili, ki zahtevnejšim (in premožnejšim) kupcem premijskih vozil nudijo zanimivo alternativo. Tak mercedes, kot v spodnjem videu pravi Lešnik, daje večji "statement" - oblikovno je navzven dovolj drugačen od dimenzijsko primerljivega modela GLC in prav gotovo precej bolj drugačen kot sta to (povezano s klasičnimi "fosilnimi" brati) e-tron in iX3.

Toda eno je na cesti biti poseben in drugačen, drugo si je tak avtomobil privoščiti in z njim shajati. Spodobno opremljeni EQC stane vsaj okrog 90 tisočakov (izhodiščna cena je 73 tisoč evrov), ima realni doseg okrog 300 kilometrov, prek prvih tisoč kilometrov sem z njim predvsem preveril sobivanje, možnosti polnjenja in "pogonske" stroške.

Video - zunanji oblikovalec Robert Lešnik mercedesu EQC

EQC je navzven opazno drugačen kot Mercedes-Benzovih klasičnih športnih terencev, kar je drugačen pristop kot sta ga ubrala tako Audi kot tudi BMW. Foto: Gregor Pavšič

EQC je prav gotovo čisto pravi mercedes. Oblikovno so mu sicer določili linije, ki so korak stran od tradicionalnega Mercedes-Benzovega oblikovanja, toda z vidika ureditve notranjosti in kakovosti izdelave dvomov ni. Izdelava je odlična, prav tako izbira materialov in predvsem zvočna zatesnjenost - to bi umestili celo med glavne adute vozila.

Večinoma so ga sicer izdelali na novo, zato so sorodstvene vezi z GLC-jem dokaj ohlapne. Če se navzven EQ C še razlikuje od ostalih športnih terencev, v notranjosti razlik praktično ni. Izza volana je to povsem klasičen mercedes. Pri zasnovi notranjosti Nemci niso šli v smer večje "električne" prečiščenosti in poudarjanja prostornosti. Ostali so pri kar lepo zapolnjenem vozilu in Mercedesovi "žmohtnosti". Prostornost na zadnjih sedežih je sicer zelo dobra, ni pa (v primerjavi z GLC) tako očitno povečana kot pri nekaterih "velikoserijskih" električnih avtomobilih.

Pri praktičnosti Nemci tudi niso izkoristili vseh priložnosti: zadaj so na tleh "pozabili" veliko izboklino tunela (kjer se navadano skriva kardan), spredaj pod pokrovom ni niti zasilnega prtljažnika za polnilni kabel.

Čeprav je to štirikolesno gnani športni terenec, je oddaljenost od tal nizka. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil poganjata dva elektromotorja s sistemsko močjo 300 kilovatov (408 "konjev"). Močnejši od obeh je nameščen na zadnji osi, za pogon ob manjši obremenitvi skrbi sprednji elektromotor. Vožnja je pričakovano zelo udobna, mirna in tiha. Na tem področju je EQC trenutno najboljši med sebi primerljivimi.

Tudi udarnost pospeškov je odlična. Do "stotice" potrebuje vozilo le dobrih pet sekund. To so zmogljivosti na ravni športnikov AMG, a le na ravnih odsekih oziroma med ovinki - skozi njih to ni pravi športnik in tam dve in pol tone mase ne more skriti. Previdnost zato ne bo odveč. Podatek, da EQC pospešuje le do hitrosti 180 kilometrov na uro, naj bi bolj motil Nemce kot Slovence.

Tisoč prevoženih kilometrov, pretežno po avtocesti, povprečna poraba pa dobrih 25 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti se EQC praktično ne razlikuje od ostalih primerljivih Mercedes-Benzovih športnih terencev. Foto: Gašper Pirman

Odprtina za polnjenje desno zdaj. Všečno sta oblikovana plastična pokrovčka, ki sta bolj praktična od gumijastih vstavkov. Foto: Gregor Pavšič

Ker je to velik in težak športni terenec, samo baterije z uporabno kapaciteto 80 kilovatnih ur (kWh) tehtajo več kot pol tone, težko razreši naslednji pomislek: to ni težava EQC, povsem enako velja tudi za druge velike električne SUV.

Če smo bili navdušeni nad porabo v 440-konjski in štirikolesno gnani teslin model 3 (in je mogoče tudi ostale voziti pod ravnjo 20 kWh 100 kilometrov), se tu povprečna poraba giblje med 25 in 30 kWh na sto prevoženih kilometrov. V tisoč prevoženih kilometrih sem jo zadržal pri dobrih 25 kWh, a jo bo nekoliko manj pazljiv voznik lahko dvignil tudi do 30 kWh. S 300 kilometrov dosega je primeren za po Sloveniji, a ni za poslovneža z rednimi potmi v tujino.

Voziti EQC s porabo okrog 25 kWh je ob upoštevanju hitrostnih omejitev povsem realno, s tako porabo pa lahko voznik pričakuje dobrih 300 kilometrov dosega. Ob zares varčni vožnji, torej na podeželju, bi doseg v praksi lahko znašal tudi okrog 350 kilometrov. Zato tak avtomobil ni ravno po meri poslovneža, ki bi se moral z njim redno voziti na sestanke v Nemčijo, za potrebe vsakodnevne mobilnosti pa je mogoče z njim po Sloveniji povsem zgledno shajati.

Realni strošek pogonske energije bo za posameznika skupek cen različnih polnilnic. Spodaj je tak primer konkretnega razreza polnjenj za prevoženih tisoč kilometrov in povprečno porabo 25 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. Dve tretjini elektrike v tem primeru prihaja iz domače vtičnice.

Primer stroškov polnjenja za 1.000 kilometrov:

kol. elektrike strošek Petrol “ultra” DC 100 kW 25 kWh 15 EUR Petrol DC 50 kW 30 kWh 11,4 EUR doma 150 kWh 9 EUR brezplačne 20 kWh 0 EUR javne AC 28 kWh 5 EUR SKUPAJ 253 kWh 40,4 EUR

Polnjenja ob avtocesti za športni terenec s tako porabo so lahko precej draga. Večina polnilnic DC je 50-kilovatnih, kjer ena kWh trenutno stane 38 centov. Na tistih redkejših in še zmogljivejših, je cena še za 22 centov višja. Foto: Gregor Pavšič

Strošek stotih kilometrov od domačih 1,6 evra do avtocestnih 16 evrov

Lastnik ga bo moral polniti doma. Prek izmeničnega toka AC omogoča moč polnjenja do 11 kilovatov. Če bi ga doma ponoči polnili vsaj z močjo okrog sedem kilovatov, bi s tem napolnili večji del baterije in razrešili skrbi dosega za potrebe prihodnjega dneva.

Uporaba javnih polnilnic bo zaradi relativno visoke porabe temu primerno draga. Če bo "domačih" sto kilometrov stalo približno 1,6 evra, bo treba na javni polnilci ob avtocesti (tisti najmočnejši, da je polnjenje kar najkrajše) za sto kilometrov dosega odšteti tudi vse tja do 16 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Nerazumljiv greben pred zadnjimi sedeži. V klasičnem športnem terencu bi tam našli kardan, pri električnem se spodaj skriva le nekaj kablov. Foto: Gregor Pavšič

Ker EQC ni več najnovejši, pri zmogljivostih polnjenja komaj lovi konkurenco. V praksi, ker zelo močnih polnilnic ni, to sicer za zdaj še ne igra bistvene vloge. Moč polnjenja uradno znaša do 112 kilovatov, kar je za današnje standarde sicer malo.

Pozitiven je sistem, ki omogoča predgretje baterije, ko smo (prek navigacije) namenjeni k polnilnici. Zaplete se pri iskanju polnilnic prek vgrajene navigacije, saj je vmesnik povsem neuporaben. Ker pa sem bil z avtomobilom povezan prek mobilnega telefona (Car Play ali Android Auto), sem lahko polnilnico poiskal prek mobilne aplikacije (na primer PlugShare), želen cilj sporočil avtomobilu in tako poskrbel za učinkovito polnjenje. Čeprav mi avtomobil med vožnjo ni sporočil nobenega podatka, je očitno delovalo - baterijo sem uspel na Petrolovi "ultra" zmogljivi polnilnici na Kozini polniti z močjo več kot sto kilovatov.

Hiter padec moči polnjenja že pri 60 odstotkih napolnjenosti baterije

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, moč polnjenja ni tako linearna kot pri audiju e-tronu. Dober je predvsem izkoristek tja do 50-odstotne napolnjenosti.

To pomeni z 20 na 50 odstotkov napolnjenosti baterije (dodatni doseg 100 kilometrov) v 16 minutah, z 20 na 80 odstotkov napolnjenosti (dobrih 200 kilometrov dosega) pa v 35 minutah. Časovna izguba za polnjenje prav gotovo ni pretirana, so pa tako močne polnilnice še zelo redke.

Na bolj klasičnih 50-kilovatnih polnilnicah bo treba za 100 kilometrov dosega počakati pol ure, na klasični mestni polnilnici AC pa več kot dve uri.

Prostornina prtljažnika znaša vsaj 500 litrov, pogrešamo le dodatni sprednji prtljažnik za polnilni kabel. Za dobrih 1.300 evrov je doplačljiva tudi vlečna kljuka. Foto: Gregor Pavšič

Dilema: ob avtocesti raje počakati kako minuto več in se izogniti vrtoglavemu računu?

Tak mercedes je premijski avtomobil in namenjen je tistim kupcem, ki pri avtomobilu ne gledajo na vsak zapravljeni evro. Toda ob povsem zgledni časovni hitrosti polnjenja je treba poudariti tudi pripadajoče cene. Na Kozini bi za 100 kilometrov dosega plačali 16 evrov. Na Kozini nisem mogel mimo dejstva, da bi nekaj sto metrov stran voznik tesle (ob še nekoliko večji moči polnjenja) plačal polovico manjši znesek.

Če bi uporabil šibkejšo polnilnico in počakal dodatnih 15 minut, bi plačal že bolj sprejemljivih 9,5 evra. Vredno razmisleka? Izkoristek zmogljivejših polnilnic je v večjem delu polnjenja preslab, da bi jo izbral. Bolje je počakati kako minuto več in plačati pol manjši račun.

Za sto kilometrov na javni polnilnici najpogosteje manj kot deset evrov

Cena električne energije bo torej močno odvisna od želenega časovnega prihranka. In tudi če bo lastnik baterijo večinoma res polnil doma, avtocestna 15-minutna polnjenja za vsaj sto kilometrov dosega ne bodo redka.

Toda ker so električne polnilnice z močjo prek 100 kilovatov še zelo redke in dokler tudi Ionity svojih ne bo postavil kje bližje Ljubljani, so bolj realni stroški uporabe na 50-kilovatnih polnilnicah DC. Tam torej stane sto kilometrov z EQ C dobrih 9,5 evra (pri porabi 25 kWh), na polnilnicah AC pa bo znesek približno polovico manjši.

Foto: Gregor Pavšič

EQC je čisto pravi mercedes in ker ima električni pogon, ni zares mnogo drugačen od ostalih športnih terencev. Ima velik prtljažnik, štirikolesni pogon, za športni terenec resda zelo majhno oddaljenost od tal, je pa mogoče z njim dobiti tudi električno iztegljivo vlečno kljuko. Izdelan je zelo kakovostno in povsem po uveljavljenih Mercedes-Benzovih standardih.

Prodajne številke bodo pokazale, koliko kupcev premijskih vozil si ga bo zares privoščilo. Pred dvema letoma in pol sem se v Stockholmu vprašal, ali je EQC dovolj "kul" za Teslo? Pri Mercedes-Benzu vsaj tu še niso izbrali drastičnih sprememb v notranjosti, zares novih arhitektur, novega infozabavnega vmesnika - ta nudi zelo malo informacijske podpore uporabniku električnega vozila, kaj šele, da bi se med polnjenjem baterije kratkočasili z igricami in gledali filme. Toda v samem bistvu vožnje dvoma ni; EQC je eden najbolj udobnih, kakovostnih in dobesedno tihih športnih terencev na trgu.