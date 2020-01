Avtosalon iz Frankfurta v München? Odločitev kmalu.

Avtomobilski saloni so že nekaj let v krizi, saj število obiskovalcev in zanimanje javnosti padata. Posledično proizvajalci nočejo v svoje razstavne prostore vlagati na milijone evrov in odpovedujejo svojo udeležbo. Verband der Automobilindustrie (VDA), organizator avtosalona v Frankfurtu, je bil zato prisiljen v v spremembe - odločili so se, da avtosalon, ki bi moral biti v tem mestu prihodnje leto, preprosto odpovejo.

Leta 2021 se bo po skoraj sedemdesetih letih avtosalon preselil iz Frankfurta v Berlin, Hamburg ali München. Foto: Newspress Tudi do zdaj praktično nedotakljiv avtosalon v Ženevi bo letos potekal v okrnjeni zasedbi. Eden največjih salonov v Frankfurtu je že lani opazno skrčil svoje razstavne prostore in številni pomembni proizvajalci so že napovedali, da se prihodnje leto salona ne bodo udeležili. Verband der Automobilindustrie (VDA), organizator avtosalona v Frankfurtu, je bil zato prisiljen odpovedati avtosalon, ki bi potekal prihodnje leto.

Frankfurt je izpadel, nova možnost Berlin, München ali Hamburg

V VDA se po košarici Frankfurtu zdaj ozirajo k drugim mestom. V igri za organizacijo prenovljenega in svežega salona so Berlin, München in Hamburg. Kdo bo leta 2021 gostil avtomobilski salon, bo jasno v prihodnjih tednih, saj trenutno še potekajo pogajanja z izbranimi tremi mesti.

Na razpis za organizacijo avtosalona se je prijavilo sedem nemških mest, prav vsako je moralo predstaviti svoj koncept in ideje ter prikazati, kako bi ta dogodek lahko dvignili na višjo raven. Iz širšega izbora so tako izpadli Köln, Stuttgart, Hannover in seveda Frankfurt. Kot so dejali pri VDA, so bile nekatere ideje resnično izvirne, odločitev o treh najboljših pa je bila težka.

V ospredje bo postavljena mobilnost

Konec avtosalona v Frankfurtu je velik udarec za mesto, ki je ta dogodek gostilo skoraj sedemdeset let. Hkrati gre za finančno središče Nemčije in Evropske centralne banke. Pri VDA so se mestu zahvalili za dolgo gostoljubje, a zdaj je čas za nove koncepte in ideje.

Salon je v letu 2019 obiskalo le 560 tisoč obiskovalcev. To je skoraj tretjina oziroma 250 tisoč obiskovalcev manj kot leta 2017, ko je potekal zadnji salon v Frankfurtu in je bila avtoindustrija pod velikim udarom afere dieselgate ter uresničevanja prepovedi vožnje dizelskih avtov v mestnih središčih.

Če pogledamo še dve leti nazaj, je upad obiskovalcev še toliko bolj opazen. Leta 2015 se je na salon zgrnilo 931.700 obiskovalcev, kar je bila najvišja udeležba v zadnjih osmih letih. V primerjavi z lanskim letom je to skoraj dvakrat več obiskovalcev.