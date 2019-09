Realnost Frankfurta: število obiskovalcev se je prepolovilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot številni proizvajalci so tudi avtomobilski navdušenci dali košarico avtosalonu v Frankfurtu. Letos je v primerjavi z dvema letoma prej salon obiskalo tretjino manj obiskovalcev, kar pred obstoj enega največjih avtomobilskih dogodkov leta postavlja velik vprašaj.

Volkswagnov ID.3 je bil eden najbolj obleganih modelov v Frankfurtu, a tako velikih novosti je bilo letos enostavno premalo. Foto: Gregor Pavšič Že pred odprtjem se je v zraku čutilo napetost

Uradno je avtosalon v Frankfurtu svoja vrata za javnost odprl 12. septembra, vendar je bilo že pred odprtjem kar nekaj odpovedi največjih avtomobilskih znamk. Na salonu so obiskovalci zaman iskali avtomobile Toyote, Renaulta, Peugeota, Nissana, Fiata in Ferrarija.

Prav njihova odsotnost pa je bila močan udarec za organizatorje salona VDA (združenje nemške avtoindustrije). Kot češnja na vrhu torte je bil avtosalon tarča tisočih klimatskih aktivistov, ki so protestirali pred vhodom ter svetu pokazali močno napetost med nemško avtomobilsko industrijo in lokalnimi okoljevarstveniki.

Na avtosalonu je bilo enostavno premalo novosti, med drugim pa trem najpomembnejšim (porsche taycan, opel corsa-e in volkswagen ID.3) ni uspelo biti dovolj močan magnet. Salon, ki se je končal v nedeljo, je tako letos obiskalo le 560 tisoč obiskovalcev. To je skoraj tretjino oziroma 250 tisoč obiskovalcev manj kot leta 2017, ko je potekal zadnji salon v Frankfurtu in je bila avtoindustrija pod velikim udarom afere dieselgate ter uresničevanjem prepovedi vožnje dizelskih avtov v mestnih središčih.

Če pogledamo še dve leti nazaj, je upad obiskovalcev še toliko bolj opazen. Leta 2015 se je na salon zgrnilo 931.700 obiskovalcev, kar je bila najvišja udeležba v zadnjih osmih letih. V primerjavi z letošnjim letom je to skoraj dvakrat več obiskovalcev.

Predstavitve se selijo na svet in družabna omrežja

Poleg Frankfurta v prihodnost gledajo zaskrbljeno tudi organizatorji avtosalona v Detroitu in Parizu. Vse manj je zanimanja avtomobilskih proizvajalcev, ki svoje modele in storitve raje predstavljajo na samostojnih dogodkih. V Frankfurtu so imeli še dodatno smolo, saj se je v petek, ki je eden najpomembnejših dni avtosalona, odvijal svetovni klimatski protest pod vodstvom Grete Thunberg.

Nekdanji izvršni predsednik Opla, Karl Thomas Neumann, je čivknil, da je bil letošnji avtosalon resnično slab in le senca nekdanjih avtosalonov. Tudi on je napovedal, da leta 2021 salona v Frankfurtu ne bo več. Letos je bilo zaradi številnih odpovedi ogromno razstavnih površin praznih, razstavni prostori pa so bili bistveno manj razkošni.

Letošnji avtosalon v Frankfurtu so pretresli še protesti okoljevarstvenikov. Foto: Reuters

Ne šteje le obisk, pomemben je tudi doseg

V prihodnosti organizatorje čaka ogromno dela, kako privabiti razstavljavce k tej izredno dragi predstavi. Bernhard Mattes, predsednik VDA, je v izjavi dejal, da so pri zvezi zelo zadovoljni z obiskom in javnim zanimanjem. Na salonu so vstopili v nove dimenzije glede videoposnetkov na družbenih omrežjih. ''V digitalni dobi ne šteje le število pokritih kvadratnih metrov, temveč pomembnost,'' je dejal po koncu salona, ki je njegov zadnji. Še pred začetkom je namreč že najavil svoj umik z vrha zveze.

V prihodnosti želijo spremeniti zasnovo avtosalona ter povzeti format zabaviščnega parka, kjer bi koncept mobilnosti pospremili s središča salona do mestnega središča in s tem aktivirali ljudi na njihovih vsakodnevnih opravkih. Toda takšna oblika ni nujno vezana na Frankfurt. Vse bolj se omenja Berlin, evropsko središče zagonskih podjetij in tehnološko orientirane okolice bi bila bistveno bolj primerna lokacija, menijo pri Bildu.