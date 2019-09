Zakaj se je moral spremeniti Volkswagnov logotip? #foto

Volkswagen je na letošnjem avtosalonu v Frankfurtu postavil nove temelje. Poleg električnega modela ID.3 so nov začetek napovedali še z osveženim logotipom. Deveti logotip v zgodovini znamke je zelo preprost, dvodimenzionalen in primeren za digitalno prihodnost.

Foto: Volkswagen

Digitalen in moderen. Tako so nov logotip opisali pri Volkswagnu. Zaradi dvodimenzionalnega in preprostega videza je bistveno bolj prilagodljiv, možnost njegove uporabe pa se širi na več področij. Pri Volkswagnu so ga izdelali v zadnjih dveh mesecih, zdaj pa znamko čaka še veliko dela.

Čeprav je logotip zelo preprost, bo vpeljava vse prej kot taka. Novi dizajn morajo uvesti v 171 državah, kjer deluje Volkswagen. Prvi korak je bila zamenjava logotipa na sedežu podjetja v Wolfsburgu. Spremembe bodo najprej uvedli na pomembnih evropskih trgih in pri uradnih prodajalcih. Po Evropi bodo na vrsto prišle Združene države Amerike, kasneje še druge države.

Skupno bodo morali zamenjati kar 70 tisoč logotipov na več kot deset tisoč prodajnih točkah in servisih.

1937-1939

Foto: Volkswagen

Prvi logotip znamke najlepše odseva miselnost Adolfa Hitlerja, ki je želel, da Volkswagen izdeluje ljudske avtomobile za prebivalce nacistične Nemčije. Besedi "volks" in "wagen" sta zapisani znotraj kroga, druga nad drugo, in obdani z zobnikom. Okrog je še grafična podoba, kjer se skriva svastika. Prvotna oblika logotipa je delo Franza Xaverja Reimspiessa, ki je hkrati odgovoren za obliko prvega hrošča.

1939-1945

Foto: Volkswagen

Prvotni logotip je bil v uporabi le dve leti, saj se je med drugo svetovno vojno spremenil. Odstranili so obroč, ki je spominjal na svastiko. Ohranili so zobnik ter povečali črki V in W znotraj kroga. Ta logotip so uporabljali izključno na vojaških vozilih, saj med vojno niso izdelovali osebnih avtomobilov. Vse do danes je Volkswagen uporabljal takšno zasnovo logotipa.

1945-1960

Foto: Volkswagen

Gre za logotip, ki so ga pri Volkswagnu uporabljali najdlje časa. Takšen logotip so uporabljali na vseh hroščih in različnih kombijih T1. Njegova posebnost je slovo zobnika in povečanje črk znotraj kroga. Ker sta črki postali bolj preprosti in proporcionalni, je v trenutku postal ena najpomembnejših prepoznavnih točk Volkswagnovih avtomobilov.

1965-1967

Foto: Volkswagen Gre za edini logotip v zgodovini znamke, ki ima kvadratno obliko. V teh letih je Volkswagen razširil svojo prodajo na več svetovnih trgov. Izstopal je prihod v ZDA, z novo obliko logotipa pa so želeli ohraniti in poudariti svoj globalni potencial.

1967-1978

Foto: Volkswagen

Kvadratni logotip se je hitro poslovil in vrnili so se k prvotni obliki. Ta logotip je bil zelo podoben tistemu, ki so ga uporabljali po koncu vojne. Nekoliko so ga zožili in črno-belo kombinacijo zamenjali s svetlomodro barvo. Ta barva je še danes v uporabi, hkrati pa je šlo vse do najnovejšega logotipa, predstavljenega na avtosalonu v Frankfurtu, za najpreprostejšo zasnovo v zgodovini znamke.

1978-1989

Foto: Volkswagen

V 70. letih sta za preporod znamke poskrbela modela golf in passat. Volkswagen je pospešeno rasel in se začel ozirati proti Kitajski. Če so želeli poudariti svojo samozavest in očarati zahtevne kitajske kupce, so morali to sporočati tudi prek logotipa. Osnova je ostala enaka, uporabili so le obratno barvno kombinacijo - črki in krog so postali beli, podlaga je postala modra.

1989-2000

Foto: Volkswagen

V naslednjih enajstih letih se je logotip znamke spremenil kar trikrat. Prva različica je obstajala do leta 1995 in bila daleč najbolj preprosta. Šlo je za povsem enak logotip kot med letoma 1945 in 1960, vendar je črno barvo zamenjala svetlomodra. Med letoma 1995 in 2000 so se vrnili h grafiki iz 70. in 80. let, vendar malenkost spremenili proporce in barvo. Sprememb je bilo malo, zato so v določenem obdobju ob koncu tisočletja uporabljali kar dva skoraj identična logotipa.

2000-2012

Foto: Volkswagen

Novo tisočletje je prineslo tridimenzionalno obliko. Logotip na videz počiva na okrogli platformi, modra barva postane nekoliko bolj izrazita. Med letoma 2010 in 2012 so malenkost spremenili proporce in še bolj poudarili intenzivnost modre barve.

2012-2019

Foto: Volkswagen

Zadnji logotip ima še malenkost bolj poudarjen tridimenzionalni videz in je malenkost manjši kot predhodnik. Gre za zadnjo evolucijo logotipa, ki jo zdaj spreminja nov logotip. Z novim logotipom se vrača dvodimenzionalni videz in poudarja preprostost.

Foto: Volkswagen