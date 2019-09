Enostavno noro: dvorana polna osupljivo dragih avtov #foto

To so avtomobili zlatega obdobja oblikovanja, ki so postali prvovrsten navdih mnogim poznejšim oblikovalcem avtomobilskega sveta.

Skozi vrata preproste in na prvi pogled povsem natrpane hale so se odprla avtomobilska nebesa. Vstop v klasično avtomobilsko obdobje, njegovo romantiko in med nekatere najbolj kultne avtomobile zadnjega stoletja. Vrednost zbranih vozil je bilo nemogoče oceniti, zagotovo pa je presegala 100 milijonov evrov.

Medtem ko smo na avtomobilskem salonu v Frankfurtu videli mnogo konceptov avtomobilske prihodnosti, je ena izmed hal skrivala skoz v avtomobilsko preteklost. Tja nazaj v tista leta, ko razvoja avtomobilov še niso usmerjale okoljevarstvene smernice, ko ni bilo še športnih terencev in avtomobilov najvišje ravni še ni poznala kompromisov. To so avtomobili zlatega obdobja oblikovanja, ki so postali prvovrsten navdih mnogim poznejšim oblikovalcem avtomobilskega sveta. Sprehod skozi tako zbirko je poln občudovanja in zavidanja do tistih, ki danes te neprecenljive starodobnike obnavljajo in skrbijo za nadaljevanje njihovega izročila.

Osupljiv ferrari, šestmetrski bugatti in Mercedesova klasika z dvižnimi vrati

V taki družbi najrazličnejši porscheji 911 kar izgubijo del svoje privlačnosti. V tisti hali so bili še mnogo bolj ekskluzivni modeli. Na primer originalni ford GT40, Ferrarijev dirkalni avtomobil 250 testa rossa iz konca petdesetih let prejšnjega stoletja, pa izjemni Bugattiji – med njimi še posebej osupljivi royale, kar 6,4 metra dolg in dobre tri tone težka limuzina iz časa pred 2. svetovno vojno.

Zanimive avtomobile bi bilo mogoče naštevati skoraj v nedogled. Predstavilo se je več specializiranih podjetij za obnovo luksuznih starodobnikov. Ker smo bili v Nemčiji, je bilo pričakovano veliko mercedesov. Izstopal je predvsem kultni model 300 SL, čigar cene zlahka presegajo milijon evrov.

Izjemen primerek ferrarija 250 testa rosse, ki je bil med leti 1957 in 1961 Ferrarijev avtomobil za športno prvenstvo avtomobilov s trilitrskim motorjem. V izvedbi spider scaglietti jih je bilo izdelanih 20, razstavljeni model je bil sedmi po vrsti. Cena ni znana, vrednosti tovrstnih ferrarijev pa se gibljejo med 15 in 30 milijoni evrov. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil poganja trilitrski motor V12 z močjo 300 »konjev«, masa avtomobila iz leta 1958 je le 800 kilogramov. Ferrari z aluminijasto karoserijo je lahko dosegel hitrost do 280 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Eden izmed številnih mercedesov 300 SL. Med leti 1954 in 1957 so ga izdelovali z dvižnimi vrati, do leta 1963 pa kot roadsterja. Vseh so izdelali okrog 3.200. Vrednosti odlično ohranjenih oziroma obnovljenih zlahka presežejo milijon evrov. Foto: Gregor Pavšič

Številka 300 se nanaša na trilitrski motor, kratica SL pa je okrajšava za 'super light'. Foto: Gregor Pavšič

Izjemna notranjost te Mercedesove klasike, ki so jo leta 1999 označili za športni avtomobil stoletja. Foto: Gregor Pavšič

BMW 3.0 CSL coupe iz leta 1973. To je eden izmed let 429 izdelanih primerkov. Po popolni prenovi so z njim prevozili le 79 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Prvi pravi Bugattijev športni avtomobil. Proizvodnja modela type 23 (pozneje type 15, 17, 22 in 23) se je začela z ustanovitvijo podjetja leta 1910 in se nadaljevala skozi dvajseta leta prejšnjega stoletja. Foto: Gregor Pavšič

Zbirka izjemnih bugattijev. V sredini model brescia iz leta 1923. Foto: Gregor Pavšič

To je bugatti royale, kar 6,4 metra dolg avtomobil z medosno razdaljo kar 4,3 metra. Poganjal ga je 12,7-litrski motor V8. Izdelali so jih le sedem, šest jih še obstaja. Masa avtomobila je kar 3,1 tone. Royale velja za enega največjih avtomobilov na svetu. Foto: Gregor Pavšič

Bi si tudi vi tako uredili dnevno sobo? Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-benz SLR stirling moss. Avtomobil je bil produkt sodelovanja Mercedesa in McLarna. Izjemen športni avtomobil poganja 5,4-litrski motor V8 z močjo 650 'konjev'. Čeprav nima vetrobranskega stekla in strehe, je homologiran za cestno uporabo. Izdelali so jih vsega 75. V zadnjih desetih letih se je vrednost takih avtomobilov potrojila. Foto: Gregor Pavšič

Auto Unionov roadster horch-werke iz leta 1940. Prodajajo ga za 920 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Kultni mercedes-benz 190 E 2.5-16 druge evolucije. Avtomobil iz leta 1992 s 55 tisoč prevoženimi kilometri. Poganja ga 2,5-litrski motor z močjo 235 'konjev'. Prodajna cena avtomobila 220 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Diablo je eden najbolj kultnih modelov Lamborghinija. Ta avtomobil poganja šestlitrski motor V12. Prodajajo ga za 279 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-benz 600 pullman landaulet iz leta 1971. To je kar šestvratna limuzina z osemvaljnim motorjem in za sedemdeseta leta vrhunskim udobjem. Izdelali so ga za El Had Babacar Kebeja iz senegalskega Dakarja. Leta 1990 ga je v Afriki odkril navdušenec nad mercedesi. Kmalu pozneje so ga pri Mercedes-Benz Classic odkupili in ga povsem obnovili. Sodeč po merilniku ima za seboj vsega 26 tisoč kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Srednji par vrat nima zunanjih kljuk. Izdelali so le 49 tovrstnih avtomobilov z volanom na levi strani vozila. Foto: Gregor Pavšič

Še en podoben avtomobil (le da je klasični 600 pullman, ne landaulet), ta je iz leta 1970 in velja za prvega tovrstnega v Nemčiji. Foto: Gregor Pavšič

Ford GT 40. Foto: Gregor Pavšič

Porsche carrera GT. Foto: Gregor Pavšič

Prav tako vrhunski primerek Lamborghinijevega traktorja. Foto: Gregor Pavšič

