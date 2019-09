Kako uporabna sta dodatna sedeža, ki ju drugi nimajo? #video

Mercedes-Benzov novi športni terenec nosi ime GLB. Če je osnovni GLA bolj crossover kot športni terenec, je ta novi model za nemško znamko zapolnil manjkajočo vrzel v prodajni shemi. Zdaj bodo tudi v Stuttgartu izdelovali športni terenec razreda audija Q3 ali BMW X1, od obeh pa se po zasnovi ta avtomobil precej razlikuje.

Foto: Gregor Pavšič Tretja vrsta za potnike višine do 169 centimetrov

Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu smo novi GLB prvič videli v živo in preverili smo lahko tiste ključne obljube. S položaja sprednjih sedežev je klasičen mercedes, razlike so nato zadaj. V drugi vrsti nas je pričakalo dovolj prostora, še bolj nas je zanimala tretja vrsta sedežev. Te tekmeci nimajo.

Tudi pri GLB je pričakovano delno uporabna. Celo nalepka v vozilu nakazuje, da sta šesti in sedmi sedež primerna za potnike višine do 169 centimetrov.

Prostornost na šestem in sedmem sedežu, ko je srednja vrsta potisnjena povsem naprej. Foto: Gregor Pavšič

Če je srednja vrsta potisnjena povsem nazaj, prostora za noge zadaj ni več. Foto: Gregor Pavšič

Uporabnost je odvisna od položaja druge vrste sedežev

Položaj za noge je mogoče izboljšati na račun premične druge vrste sedežev, kar pa nato zmanjša prostora za potnike tam. Ob povsem naprej potisnjeni drugi vrsti je zadaj v prtljažniku dovolj prostora za noge na primer otrok. Če bi sedeže druge vrste potisnili povsem nazaj, potem prostora zadaj za noge zmanjka.

Šesti in sedmi sedež bosta predstavljala zasilno rešitev, saj ju je mogoče spraviti v ravno dno prtljažnika in tako ob normalni uporabi avtomobila ne vplivata na njegovo praktičnost.

Avtomobil je dolg 4,63 metra, širok je 1,83 metra in ima 2,82 metra medosne razdalje. Ta je 10 centimetrov daljša kot pri razredu B, obenem pa je GLB 2,1 centimetra daljši, nekoliko ožji in višji kot nedavno prenovljeni GLC. Na njegov videz, ki ga določajo predvsem kratki previsi in že omenjena razmerja med širino in višino, je vplival večji razred G.



Petsedežna različica bo imela 560 litrov prtljažnega prostora, kar je več kot konkurenca. Prostornino prtljažnika je mogoče povečati do 1.755 litrov, sedeži druge vrste se podirajo v razmerju 40:20:40. Dodatna dva sedeža v prtljažniku avtomobila bo mogoče pospraviti v ravno dno, sedeže druge vrste pa tudi vzdolžno premikati.



Konec novembra bomo mercedesa GLB tudi že prvič vozili in morda bodo takrat znane tudi že njegove okvirne cene. V Slovenijo bo avtomobil morda prišel celo že letos, a to še ni potrjen.

Foto: Gregor Pavšič

Podiranje šestega in sedmega sedeža za občutno povečanje prtljažnega prostora. Foto: Gregor Pavšič