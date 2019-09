Razlika bo očitna: Frankfurtski avtosalon predlani in letos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlani so v Frankfurtu salon pripravili na 200 tisoč kvadratnih metrih, letos jih bo le še 168 tisoč. Predlani je sodelovalo 994 razstavljavcev, letos bo teh okrog 800.

Predlani so v Frankfurtu salon pripravili na 200 tisoč kvadratnih metrih, letos jih bo le še 168 tisoč. Predlani je sodelovalo 994 razstavljavcev, letos bo teh okrog 800. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski salon v Frankfurtu zaradi pomena Nemčije kot vodilnega evropskega avtomobilskega trga ostaja eden najpomembnejših tovrstnih dogodkov na svetu. Prvi IAA so organizirali leta 1897 v hotelu Bristol v Berlinu, ko je v razstavi sodelovalo vsega osem motornih vozil.

Frankfurt avtomobilsko razstavo gosti od leta 1951

Šele leta 1951 se je avtomobilska razstava preselila v Frankfurt in takrat privabila več kot pol milijona obiskovalcev. Vrhunec je IAA dosegel pred gospodarsko krizo. Leta 2007 so avtomobile predstavljali na 229 tisoč kvadratnih metrih površin in takrat ga je obiskalo skoraj milijon ljudi.

V zadnjih letih se je pomen tovrstnih salonov z razmahom novih medijev močno spremenil. V Evropi svoj položaj drži le še Ženeva, organizatorji bienalnih razstav v Frankfurtu in Parizu pa se borijo za kar največ razstavljavcev in njihovim odpovedim prilagajajo svoj program.

Namesto osmih letos le še pet razstavnih hal

Predlani so v Frankfurtu salon pripravili na 200 tisoč kvadratnih metrih, letos bo teh le še 168 tisoč. Predlani je sodelovalo 994 razstavljavcev, letos bo teh okrog 800. Namesto v osmih bodo nove avtomobile predstavljali le še v petih halah.

Skupno je sodelovanje odpovedalo 22 avtomobilskih znamk. Med njimi so Nissan, Volvo, Fiat, Mitsubishi, Subaru, Chevrolet, Cadillac, Citroën, Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, Jeep, Mazda, Peugeot, Dacia, Alpine, Rolls-Royce, Suzuki, Subaru, Toyota ...

V ospredju bodo predvsem alternativni pogonski viri (električni volkswagen ID.3, porsche taycan …) in tudi tematike, povezane z okoljevarstvom in novimi trendi mobilnosti. Organizatorji poskušajo tako utišati tudi napovedane proteste nekaterih nemških okoljevarstvenih skupin.