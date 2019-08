Vandali uničujejo avte: izgred tudi na avtosalonu v Frankfurtu?

Foto: Rocks in the Gearbox

Eden izmed poškodovanih avtomobilov trgovskega centra v Kronbergu pri Frankfurtu. Poškodovanih je bilo vsaj 40 avtomobilov znamk Aston Martin, Jaguar in Land Rover. Foto: Rocks in the Gearbox

Zaradi morebitnih protestov in vandalizma proti avtomobilski industriji, bodo organizatorji septembrskega avtomobilskega salona v Frankfurtu poostrili varnostne ukrepe. Protestniki so nedavno blizu Frankfurta že razbili več prestižnih avtomobilov pri enem izmed trgovcev.

Nemška policija že preiskuje aktivnosti skupine imenovane 'Rocks in the Gearbox', ki je za 14. september pozvala k protestom proti moderni avtomobilski industriji na frankfurtskem avtomobilskem salonu.

"Ni treba, da vozimo luksuzne avtomobile. Ljudje naj si najdejo druge statusne simbole," sporočajo protestniki. Foto: Rocks in the Gearbox Priznali so odgovornost za uničenje več kot 40 luksuznih avtomobilov

Policisti njihove predstavnike preiskujejo zaradi nedavnega vandalizma, ko pred avtomobilskim salonom v Kronbergu pri Frankfurtu uničili več kot 40 luksuznih avtomobilov. Skupina je prevzela odgovornost za uničenje vozil znamk Aston Martin, Jaguar in Land Rover.

»Smo v tesnem sodelovanju z varnostnimi službami. Varnost na vhodih bo poostrena, saj lahko pričakujemo spontane proteste in izgrede,« sporočajo z nemškega avtomobilskega združenja VDA.

"Naj se preneha ustvarjanje dobičkov na plečih najrevnejših …"

Omenjena skupina je pred avtomobilskim salonom, ki bo sicer v marsičem poudarjal električne pogone, izdala svoje sporočilo za javnost.

"Frankfurt bo spet gostil reklamni šov, kjer bodo predstavljali zastarel in za okolje uničujočo obliko transporta. Radi bi pokazali, kaj ta salon dejansko je. To je ustvarjanje dobičkov na plečih najrevnejših in na račun naših prihodnjih generacij. Mislimo, da je treba 'vreči kamenje v menjalnik' te kapitalistične in avtomobilske dobičkonosne logike," so zapisali.

Pri tem poudarjajo potrebo po večjem nadzoru delovnih razmer, tako v proizvodnji kot tudi pri dobavi posameznih materialov. Del teh so tudi rude, potrebne za električne in hibridne avtomobile.

VDA bo sicer s predstavniki organizacije Greenpeace in nemškega okoljevarstvenega združenja pripravila okroglo mizo v Berlinu, kjer bodo skupaj s predstavniki BMW in Daimlerja govorili o prihodnosti mobilnosti ter klimatskih spremembah.