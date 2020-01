Tudi Ženeva ni več sveta: odpovedi za glavni evropski avtosalon

Večina avtomobilskih salonov danes ne more več samoumevno pričakovati udeležbe vseh tradicionalnih znamk. Tiste, ki pomembnejših novosti nimajo, raje privarčujejo denar za drago predstavitev in avtomobile promovirajo na drugačne načine. Dve pomembni novosti lanske jeseni – volkwagen golf in škoda octavia – so razkrili na ločenih premierah, daleč od avtomobilskih salonov.

Odpovedi tudi za Ženevo

In zgodba se nadaljuje. Znamka Peugeot bo tako predvidoma izpustila spomladanski salon v Ženevi, je poročal francoski AutoPlus. To pod vprašaj postavlja tudi prisotnost znamk Citroen in Opel, ki ob sodita pod francoski koncern PSA Peugeot Citroen. Predsednik Carlos Tavares je v preteklosti že pojasnil, da je izhodiščno stališče vodstva družbe proti salonom odklonilno. Šele ko upravo marketingarji prepričajo v smiselnost udeležbe, se tja tudi dejansko odpravijo.

Medtem ko pri Peugeotu odsotnosti iz Ženeve še niso uradno potrdili, so to že storili pri Lamborghiniju.

Na drugi strani bosta Audi in Mercedes-Benz izpustila salon v New Yorku, Volkswagna pa jeseni ne bo na avtomobilski salon v Pariz.