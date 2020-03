Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odpovedi jubilejnega 90. avtomobilskega salona v Ženevi se ta danes odvija v popolnoma digitalni obliki. Proizvajalci bodo svoje novosti (in celo nekatere premiere) razkrili s pomočjo prenosa v živo prek interneta.

Foto: Reuters Medtem ko so morali v petek še nedokončano razstavišče Palexpo v Ženevi že začeti pospravljati, so organizatorji do danes že uredili spletno platformo za spremljanje neposrednih prenosov vseh razkritij sodelujočih proizvajalcev.

Ti so morali svoje premiere na hitro urediti kar v lastnih prostorih. Ženevski avtomobilski salon, če mu tako lahko sploh rečemo, bo letos potekal v povsem digitalni obliki.

Superšportnik ob 90-letnici Pininfarne za 2,6 milijona evrov:

Eden najbolj ekskluzivnih avtomobilov. To je pininfarina battista, električni superšportnik. Poganjajo ga štirje elektromotorji z močjo 1.900 »konjev« in 2.300 njutonmetri navora. Prvič ga bodo peljali poleti na festivalu v Goodwoodu, izdelovati pa jih bodo začeli konec leta. Vseh bo na voljo le 150. Med njimi bo tudi pet ekskluzivnih primerkov, ki bodo obeležili 90-letnico Pininfarine. Cene teh petih zbirateljskih primerkov se bodo začele pri 2,6 milijona evrov. Foto: Automobili Pininfarina

Foto: Automobili Pininfarina

Predstavljene novosti: