Je Lešniku znova uspelo? To je nova Mercedesova ikona. #foto

Mercedes-Benz je prenovil razred E, enega svojih prodajno ključnih avtomobilov in steber nemške premijske znamke. Prenova prinaša osvežitev zunanjosti, digitalizacije notranjosti in tudi motornih pogonov. Poseben poudarek je tudi na priključnih hibridih.

Razred E sodi v osrčje znamke Mercedes-Benz in samo v zadnji generaciji so uspeli prodati kar 1,5 milijona teh avtomobilov. Velja za najbolje prodajani razred mercedesov vseh časov. Njihova zgodovina se je začela že leta 1953, ko so te limuzine v Stuttgartu poimenovali še s črko W in dodatkom ustrezne številke. Leta 1993 so prvič uporabili naziv razred E, ko so prenovili takratni model W124.

Žarometi LED bodo serijski. Foto: Mercedes-Benz Sveža zunanjost za mercedesa, ki oblikovno ne izstopa več

Res je, razred E že od svoje četrte generacije oblikovno ne izstopa več. Pod taktirko Mercedes-Benzovega vodje zunanjega oblikovanja Roberta Lešnika je že v prejšnji generaciji razred E povzel oblikovalski jezik, ki je bil skupen z razredoma C in S.

Ob prenovi so pri Mercedes-Benzu preoblikovali žaromete (serijski LED, za doplačilo matrični LED), prav tako tudi sprednji odbijač, masko motorja in zadnje luči LED. Različica all-terrain bo po videzu zdaj še bližje klasičnim športnim terencem.

Razred E je dobil tudi prenovo zadnjih luči. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Prenova notranjosti v smeri digitalizacije in izboljšanih asistenčnih sistemov

Prenovljeni razred E je dobil tudi nov volanski obroč z novim sistemom za prepoznavo odmaknjenih rok, aktivni radarski tempomat, ki prilagaja hitrost glede na vnaprej vneseno traso poti, in podobno. Nemci so izboljšali in prenovili varnostno-asistenčne sisteme, ki bodo zdaj na ravni tistih v razredu S. V notranjosti lahko vidimo že prepoznavni dvojni zaslon infozabavnega vmesnika MBUX.

Moč štiri- in šestvaljnikov od 115 do 270 kilovatov

Kar sedem modelov razreda E bo na voljo s priključno hibridnim pogonom, ki je tudi sicer med glavnimi poudarki Mercedes-Benzove strategije elektrifikacije. Moč bencinskih motorjev bo znašala od 115 do 270, pri dizelskih pa od 118 do 243 kilovatov. Med motorji so tako štiri- kot tudi šestvaljniki.

Štirivaljni bencinski motor so tokrat prvič povezali z drugo generacijo integriranega štartnega generatorja, ki prinaša dodatnih 15 kilovatov moči in 180 njutonmetrov navora. Modeli s tem motorjem bodo imeli tudi 48-voltni električni sistem. S podobnim sistemom je opremljen tudi šestvaljni bencinski motor.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz