BMW v boj s Teslo z ogromnimi "ledvičkami" #video

Čeprav sta "ledvički" na nosu precej večji in postavljeni višje, nista tam le zaradi vizualne podobe. Ker gre za električni avto, ki ne potrebuje zračnih odprtin za hlajenje motorja, so inženirji v ledvički vgradili ploščo, kjer so nameščeni senzorji za asistenčne sisteme. Bavarci sicer niso razkrili podrobnosti, kaj vse se skriva zadaj, a naj bi šlo tudi za realen pogled na serijski model, ki bo na ceste zapeljal prihodnje leto.

Deluje futuristično? Takšen bo tudi serijski i4.

Kot pravijo pri BMW, i4 zares deluje futuristično, a spremembe bodo pri serijskem modelu subtilne. Zunanji videz naj bi bil skoraj serijski, torej pripravljen na proizvodnjo, a modre okrasne črte na difuzorju in še nekateri manjši detajli, kot so ogledala, delujejo nekoliko preveč futuristično.

Enako lahko rečemo za notranjost, ki bo najverjetneje povzela videz današnjih vozil in ne bo tako minimalistična. Prav tako ostaja velik vprašaj pri velikem zakrivljenem osrednjem zaslonu. A kljub nekaterim vprašljivim dodatkom je mogoče videti obrise, kaj bo i4 prinesel in kako bo spremenil videz prihodnjih modelov znamke.

Za zdaj še kot koncept, a Bavarci bodo serijski model na ceste pripeljali že prihodnje leto. Vsekakor bo v oči bodel z ogromnimi "ledvičkami". Foto: BMW

Prihodnje leto nova generacija operacijskega sistema

BMW je pri konceptu i4 predstavil tudi različne izkustvene načine. Čeprav govorimo o konceptu, so pri BMW neomajni, da z njim prikazujejo prihodnjo generacijo operacijskega sistema, ki ga bodo začeli v svoje modele vgrajevati prihodnje leto. Sistem ima tri načine: core, sport in efficient. Prvi je v resnici prenovljeni trenutni način prilagajanja videza večopravilna enote, kjer lahko voznik s pomočjo različnih gradnikov prilagaja videz osrednjega zaslona. Način sport v ospredje prinese športne elemente, kot je štoparica, poveča merilnik vrtljajev in z zaslona odstrani manj pomembne elemente pri športni vožnji. Način efficient v ospredje potisne varčne merilnike in na zaslonu prikazuje pomembne podatke o varčni vožnji.

Koncept s pogonskega vidika navduši, bo tudi serijski i4?

Koncept i4 poganja elektromotor s 395 kilovati, ki deluje v kombinaciji z baterijo z zmogljivostjo 80 kilovatnih ur. To pomeni, da od 0 do 100 kilometrov potrebuje okrogle štiri sekunde in ima po merilnem ciklu WLTP 600 kilometrov dosega. Na odgovor na vprašanje, ali bodo te številke ostale tudi v serijskem modelu, bo treba počakati do prihodnjega leta, ko bo BMW pokazal serijski model.

