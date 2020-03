Zagata zanimivega trikotnika: Ah, ko bi spet začeli kupovati "dizle" …

Ne glede na odpoved avtomobilskega salona v Ženevi so ostala razmerja v trikotniku med avtomobilskimi proizvajalci, trgovci in konkretnimi kupci – tudi tistimi z majhnih trgov, kot je Slovenija – nespremenjena. Vse čaka leto zanimivih izzivov, na eni strani spodbujanja elektrifikacije, zajezitvijo upada zanimanja za dizelske motorje in ubadanja z željami voznikov, ki želijo voziti prav večje SUV-je z višjimi izpusti CO 2 .

Prodaja novih avtomobilov bo letos v Evropi predvidoma nazadovala. Foto: Reuters Danes zvečer bi se morala s prvimi razkritji že 90. odpreti vrata avtomobilskega salona v Ženevi, ki so ga zaradi bojazni pred širjenjem koronavirusa v petek tudi uradno odpovedali. Pred desetletjem bi analogno avtomobilsko industrijo v takem primeru zajela panika, danes pa so moderne digitalne tehnologije obstoj tradicionalnih salonov že sicer postavile pod velik vprašaj.

Čeprav avtomobilskega salona v Ženevi ne bo in so zato proizvajalci v nič vložili vsaj več sto tisoč, če ne že milijonov evrov, se kolesje avtomobilske industrije lahko danes precej mirneje vrti naprej. Namesto na razstavišču Palexbo bodo proizvajalci premiere pokazali prek interneta.

Odpoved avtomobilskega šova v času, ko prodaja avtomobilov upada

Odpoved tako velikega dogodka je kljub temu udarec za avtomobilsko industrijo v zelo neprijetnem trenutku. Globalna proizvodnja avtomobilov je lani prvič po letu 2007 upadla, le z umetno povečano prodajo v zadnjih dneh prejšnjega leta pa je uspelo trgovcem zadržati pozitivno rast prodaje avtomobilov v Evropi.

Že januarja letos je ta upadla za 7,5 odstotka. Ženevski avtosalon bi sicer v živo obiskalo "le" med 600 in 700 tisoč obiskovalcev, a vse fotografije, videoposnetki in vtisi novih avtomobilov bi bili lahko pred prvimi pomladnimi meseci dober pospeševalec zanimanja za prodajo novih avtomobilov. Vsi trgovci so zdaj ostali brez tega dejavnika.

V Sloveniji je vsaj januarja prodaja avtomobilov upadla za 8,3 odstotka, kar v praksi pomeni primanjkljaj 563 prodanih novih avtomobilov.

Razstavišče Palexpo v Ženevi je tik pred zdajci ostalo brez gostovanja največjega avtomobilskega salona v Evropi. Foto: Reuters

Številnih proizvajalcev v Ženevi tudi sicer ne bi bilo, med njimi na primer Lamborghini, pa velikoserijske znamke, kot so Peugeot, Citroën, Ford in podobne. Mnoge ključne novosti letošnjega leta smo v živo videli že lani. Na primer novega volkswagna golfa in škodo octavio, tudi Seat je že januarja predstavil novo generacijo leona.

Ključni izzivi trikotnika med proizvajalci, trgovci in konkretnim kupcem

Z vidika konkretnega kupca pa se ob odpovedi salona v Ženevi ni mnogo spremenilo. Tako za proizvajalce, trgovce in kupce ostajajo izzivi nespremenjeni.

Prvi se trudijo izumiti kar največ novih oblik športnih terencev in križancev – ti so odgovor na zahteve trga, prav tako pa imajo taka vozila praviloma tudi višjo maržo.

Trgovci so z njihove strani dobili tudi natančna navodila, kako in predvsem koliko elektrificiranih avtomobilov morajo letos prodati in tako narediti ključno potezo v matematični enačbi, s katero bodo povprečni izpust CO 2 znižali na zadovoljivo mejo. Visokih kazni s strani Evropske unije si nihče ne želi, mnogi si jih tudi ne morejo privoščiti.

Proizvajalci in trgovci imajo torej konkreten načrt, a tisti konkretni kupci pa si še naprej želijo predvsem športnih terencev in se v vse večji meri umikajo dizelskim motorjem. Take zahteve pa so v nasprotju z željami proizvajalcev in trgovcev, saj večja vozila prinašajo višji izpust CO 2 , enako pa velja tudi za bencinske motorje. Lani je 67 odstotkov novih avtomobilov v Sloveniji poganjal bencinski motor.

Odprto vprašanje davka na motorna vozila in subvencij Eko sklada

Vsaj v Sloveniji se konkretni kupci bolj kot s salonom v Ženevi ukvarjajo tudi s predlogom novega zakona o davku na motorna vozila (DMV), ki nikakor še ni popoln in bi lahko celo podražil avtomobile. Kdor si želi električnih avtomobilov, mora nanje še vedno čakati in tudi subvencije Eko sklada za letošnje leto še vedno niso določili. Napovedanih pet milijonov evrov se zdi bistveno premalo, čeprav bi lahko zamik začetka prodaje nekaterih vozil – predvsem Volkswagnovega ID.3 – to zagato rešil tudi drugače.

Ključne novosti odpovedanega salona v Ženevi

In za konec še nekaj tistih ključnih avtomobilov za slovenski trg, ki bi jih morali videti v Ženevi. Ena od novosti bo nedvomno novi audi A3, enako tudi nova generacija hyundaia i20 in toyote yaris. Audijev avtomobil bi lahko premešal razmerja v premijskem razredu, i20 in yaris pa sta dva avtomobila najbolje prodajanega razreda v Sloveniji. Tem novostim lahko dodamo še prenovljeni hyundai i30, mercedes-benz razred E, nov Toyotin križanec in električno različico renaulta twinga za tovarno v Revozu.

Nova generacija seat leona. Foto: Seat

"Revozov" renault twingo kmalu tudi z električnim pogonom. Foto: Renault

Hyundai v razred majhnih avtomobilov pošilja novega i20. Foto: Hyundai

Toyota je sicer že lani razkrila novega yarisa, zdaj ta prihaja tudi v Evropo. Njegova posebnost v tem razredu je hibridni pogon. Foto: Toyota