Voznike zanimajo "napačni" avti in "napačen" pogon: kaj sledi?

Že 12 let v Evropi niso prodali toliko avtomobilov kot lani, zaradi izrazite rasti prodaje športnih terencev in padanja zanimanja za dizelske motorje pa kljub dragemu razvoju elektrifikacije izpusti CO2 še niso padli. Zelo podobni so prodajni trendi tudi v Sloveniji, kjer pa SUV-jeveske karoserijske izvedbe in elektrificirani pogoni ravno tako zvišujejo maloprodajne cene.

Prodaja avtomobilov v Evropi je v zadnjih letih stagnirala, vseeno pa je lani s 15,7 milijona prodanih novih avtomobilov dosegla svoj absolutni rekord po letu 2007. A industrija je na križišču številnih interesov in izzivov, s katerimi se bo moral nazadnje ukvarjati tudi konkretni kupec. Zahteve Evropske unije po zniževanju izpustov CO2 zahtevajo visoke vložke v elektrifikacijo evropskega voznega parka, prehod na objektivnejši merilni standard WLTP, izjemna rast povpraševanja po športnih terencih in strm padec dizelskih motorjev pa kljub vsemu trudu nazadnje celo povečujejo izpuste CO2.

Bodo vse te zaplete z dražjimi avtomobili plačali vozniki? Lahko že letos pričakujemo občutno rast prodaje avtomobilov? Tudi lani je bila namreč prodaja od januarja do novembra negativna, decembra pa so jo trgovci tudi nekoliko umetno dvignili in se še izognili novim določitvam emisijskih standardov v letošnjem letu. Že januarja je prodaja novih avtomobilov v Evropi v primerjavi z januarjem 2019 padla za 7,5 odstotka.

Skoraj 40 odstotkov novih avtomobilov že športni terenci

Že več let sta v Evropi izrazita prav omenjena trenda. To je vse večja prodaja (in tudi ponudba na trgu) športnih terencev in križancev, vse od odmevne Volkswagnove afere dieselgate pa tudi mnogo nižji delež novih vozil z dizelskim motorjem.

Prodaja športnih terencev je imela peto leto zapored več kot desetodstotno rast. Lani so tako v Evropi prodali več kot šest milijonov teh vozil, kar je njihov delež potisnilo že čez mejo 38 odstotkov. Ta vozila so zaradi svoje zasnove tudi glavni vir dobičkov za proizvajalce, zato ne čudi vse večja ponudba na trgu. Na drugi strani je spet upadel delež klasičnih majhnih vozil in predstavnikov spodnjega srednjega oziroma "golfovega" razreda.

Padec prodaje dizlov povečuje izpuste CO2

Pri izbiri pogona so trendi zelo očitni. Delež dizelskih motorjev je od leta 2010 padel z 51 na 31 odstotkov, delež bencinskih pa je v tem obdobju zrasel s 45 na 59 odstotkov. Delež vseh elektrificiranih vozil (klasični hibridi, priključni hibridi, električna vozila) je lani zrasel na osem odstotkov.

Ker pada povpraševanje po dizelskih motorjih, ki imajo precej nižji izpust CO2 kot bencinski motorji, proizvajalci kljub rasti elektrificiranih pogonov ne morejo zajeziti rasti izpustov CO2. Zaradi vseh prodajnih trendov so se ti namreč lani spet povečali za tri odstotke.

Slovenija je majhen trg, kjer pa športni terenci prav tako dosegajo 30-odstotni delež prodaje Slovenija je med 27 obravnavanimi evropskimi državi eden najmanjših trgov, saj za nami po bruto prodaji zaostajajo le Hrvaška, Luksemburg, Litva, Estonija in Latvija. Največji trg s 3,6 milijona prodanimi novimi avtomobili ostaja Nemčija, za njo pa so Velika Britanija (2,3 milijona), Francija (2,2 milijona), Italija (1,9 milijona) in Španija (1,2 milijona). Sledita Poljska s 566 in Belgija s 550 tisoč prodanimi novimi avtomobili. V Sloveniji so uradno lani prodali več kot 71 tisoč novih avtomobilov (2,4 odstotka manj kot leta 2018), a doma jih je ostalo dobrih 50 tisoč. Med razredi je še naprej vodilni razred majhnih avtomobilov, sledi mu srednji spodnji, torej "golfov" razred. Toda če bi sešteli vse različne razrede športnih terencev in križancev, bi ta številka presegla mejo 22 tisoč vozil. To predstavlja že 30-odstotni tržni delež.

Toyota je prodala skupno več kot 300 tisoč hibridnih modelov corolla, C-HR in yaris. Foto: Aleš Črnivec Tesla z najuspešnejšim električnim avtomobilom, Toyota razred zase med hibridi

Število prodanih elektrificiranih avtomobilov se je lani povečalo za dobro tretjino. Vseh vozil so prodali 1,27 milijona, od tega 356 tisoč povsem električnih. Na vrhu je bila s svojimi hibridi Toyota, japonska znamka je celo edina (poleg Tesle), pri kateri delež (vsaj delno) elektrificiranih pogonov presega polovico vseh prodanih avtomobilov.

Toyota je prodala skupno več kot 300 tisoč hibridnih modelov corolla, C-HR in yaris, med električnimi vozili pa je bila rekorder Tesla z modelom 3. Prodali so jih več kot 94 tisoč. Renault je prodal 45 tisoč zoejev.

Z razmahom novih modelov lahko tudi letos pričakujemo rast prodaje elektrificiranih vozil in povečanje deleža povsem električnih modelov.

In če ima Toyota več kot polovico elektrificiranih novih modelov, je položaj pri številnih njenih večjih tekmecih bistveno drugačen. Pri koncernu Volkswagen ti predstavljajo dva odstotka, pri Renaultu tri odstotke, pri koncernu PSA Peugeot Citroen lani le 0,2 odstotka.

Foto: Gašper Pirman Volkswagen še naprej kraljuje prodajnim lestvicam

In še najuspešnejše avtomobilske znamke. Kot kažejo podatki iz spodnje tabele, na vrhu zanesljivo vztraja Volkswagen. Tik nad mejo milijona prodanih avtomobilov je lansko leto v Evropi končal tudi Renault, tretje mesto je pripadlo Fordu. Med prvimi dvajsetimi znamkami so deleži najbolj padli Oplu/Vauxhallu, Fiatu in Nissanu, največjo rast pa so dosegle znamke Dacia, Seat in Mazda.

Najbolje prodajani posamezni model ostaja volkswagen golf, sledita mu renault clio in volkswagen polo. Medtem ko golf in clio izstopata, so razlike med preostalimi modeli v prvi deseterici zelo majhne.

Dvajset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Evropi v 2019:

Prodaja v 2019 Razlika 2019/2018 Volkswagen 1,768 mio. +1 % Renault 1,057 mio. -4% Ford 998 tisoč -2% Peugeot 976 tisoč 0% Mercedes-Benz 912 tisoč +4% BMW 827 tisoč +2% Opel/Vauxhall 813 tisoč -8% Škoda 756 tisoč +5% Audi 741 tisoč +3% Toyota 734 tisoč +4% Citroen 634 tisoč +6% Fiat 612 tisoč -10% Dacia 581 tisoč +13% Hyundai 557 tisoč +4% Kia 498 tisoč +2% Seat 496 tisoč +10% Nissan 390 tisoč -20% Volvo 340 tisoč +6% Suzuki 263 tisoč +6% Mazda 253 tisoč +9%

Dvajset najbolje prodajanih modelov v Evropi v 2019:

Prodaja v 2019 Razlika 2019/2018 Volkswagen golf 410 tisoč -8% Renault clio 319 tisoč -5% Volkswagen polo 256 tisoč -14% Ford fiesta 228 tisoč -16% Volkswagen tiguan 224 tisoč +1% Peugeot 208 224 tisoč -2% Dacia sandero 224 tisoč +6% Renault captur 224 tisoč +5% Ford focus 224 tisoč +14% Škoda octavia 223 tisoč 0% Opel corsa 221 tisoč +2% Dacia duster 221 tisoč +24% Nissan qashqai 218 tisoč -6% Citroen C3 212 tisoč +1% Toyota yaris 212 tisoč -2% Volkswagen T-roc 207 tisoč +46% Mercedes razred A 199 tisoč +28% Peugeot 3008 195 tisoč -5% Fiat panda 184 tisoč +9% Fiat 500 176 tisoč -7%

Vir: JATO Dynamics