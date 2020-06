Ženevsko razstavo odpovedali tudi za 2021, sledi prodaja?

Ženevska avtomobilska razstava je bila eden vrhuncev evropske avtomobilske industrije. Epidemija koronavirusa covid-19 bo očitno neposredno vplivala na spektakel ob Ženevskem jezeru. Organizatorji so ga morali letos v zadnjem hipu odpovedati, to pa jim je prineslo stroške v višini okrog 11 milijonov švicarskih frankov (10,2 milijona evrov). Glede na njihovo anketo med razstavljalci, ki so dvomili v lastno prisotnost ob morebitni izvedbi salona prihodnje leto in so kot za vrnitev raje omenjali marec čez dve leti, so ga za 2021 že uradno odpovedali.

Pogoji posojila niso bili sprejemljivi

Oblasti ženevskega kantona so organizatorjem sicer ponudili skoraj 16 milijonov evrov posojila, a pogoji za tak dogovor za organizatorje niso bili sprejemljivi.

V tem primeru bi morali izvesti razstavo že prihodnje leto, prvi milijon švicarskih frankov posojila pa tudi vrniti že do meseca junija.

Kakšna bo prihodnost največjega javnega dogodka v Švici?

Ženevskega avtomobilskega šova prihodnje leto torej ne bo, vprašljiva je tudi njegova nadaljnja prihodnost. Trenutni organizatorji želijo dogodek prodati razstavišču Palexpo SA, ki je bil tradicionalni gostitelj najpomembnejše avtomobilske razstave v Evropi in tudi največjega javnega dogodka v Švici.

Po besedah organizatorjev je bil ekonomski doprinos za lokalni kanton z njim vsako leto okrog 200 milijonov švicarskih frankov.