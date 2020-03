Novi fiat 500e: so s ceno 38 tisoč evrov pretiravali?

Že pred dnevi so splet preplavile fotografije novega električnega fiata 500, a šele danes so na splet pricurljali še tehnični podatki. 500e tako poganja elektromotor s 87 kilovati, na dnu je vgrajen baterijski paket z 42 kilovatnimi urami, doseg po merilnem ciklu pa se ustavi pri 320 kilometrih.

Fiatov legendarni 500 se je preselil na novo namensko arhitekturo, kar prinaša prirastek dimenzij v vse smeri. V dolžino in širino je novi 500 pridobil šest centimetrov in ima za dva centimetra daljšo medosno razdaljo. Kot že omenjeno, baterija z zmogljivostjo 42 kilovatnih ur poskrbi za 320-kilometrski doseg, motor s 87 kilovati pa prinaša pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v devetih sekundah ter maksimalno hitrost 150 kilometrov na uro. Še nekaj podatkov o možnostih polnjenja – prek domače namenske polnilnice (7,4 kilovata) se napolni baterija v šestih urah, pri hitrem polnjenju s 85 kilovati pa se baterija do 80 odstotkov kapacitete napolni v 35 minutah.

Ne skrbite, v ponudbi ostaja tudi bencinska klasika

Čeprav 500e odpira nov list za Fiat v Evropi, bo na prodajnih seznamih ostal trenutni model. Električni 500 je povsem svoj model, z 500e bo na voljo tudi kot kabriolet. Foto: Fiat ločenim razvojem in svojo proizvodno linijo v Torinu. Trenutno generacijo petstotice bodo še vedno izdelovali na Poljskem in v srbskem Kragujevcu.

"Električar" bo imel na voljo tri vozne načine, med njimi bo en namenjen vožnji s principom ene stopalke, drugi bo povsem običajni način in tretji se imenuje sherpa ter je namenjen vožnji ob popolnoma prazni bateriji. S serijo varčevalnih ukrepov bo avtomobil v tem programu hranil energijo in omejil najvišjo hitrost na 80 kilometrov na uro.

V notranjosti je nova zasnova potniške kabine z 10,2-palčno večopravilno enoto in novim sistemom uconnect 5.

Italijani že sprejemajo naročila za posebno izvedenko 500 la prima, ki prinaša ekološko usnje, zaporedno številko modela in 17-palčna platišča. Izdelali bodo vsega 500 primerkov z začetno ceno 38 tisoč evrov.

Foto: Fiat