Novi A3: kaj prinaša Audijeva novost leta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ingolstadtu že pospešeno razvijajo športni model S3 in oblikujejo limuzinski A3, a vsaj za zdaj je ves svet osredotočen na četrto generacijo enega najbolje prodajanih modelov znamke. Četrti A3 je od predhodnika daljši (4,34 metra) in širši (1,82 metra) za tri centimetre, a ima povsem enako dolgo medosje (2,64 metra) kot tretja generacija A3. Prtljažni prostor ima 380 litrov oziroma 1.200 litrov ob podrti zadnji klopi, kar je povsem enako prostornini prtljažnika BMW-jeve serije 1 oziroma deset litrov več, kot ponuja Mercedesov razred A.

Drugega sploh nismo pričakovali

Kot že pri številnih drugih modelih skupine Volkswagen prehod v novo generacijo ne prinaša revolucionarnih oblikovnih sprememb. Foto: Audi Enako je pri novem A3, kjer so oblikovalci pod vodstvom Marca Lichteja uporabili že poznan oblikovalski jezik znamke. Velik poudarek je na sprednjih in zadnjih lučeh, dnevni žarometi LED pa se bodo po videzu razlikovali med različicami (S line, S3 in RS3). Za najzahtevnejše kupce bodo na voljo tudi matrični žarometi LED.

A3 z nekoliko bolj kockasto zunanjo obliko sporoča, da želi biti predvsem vsakodnevno uporaben avto. Osnovna različica bo tako imela nataknjena 16-palčna platišča, a kupci bodo lahko izbirali med različnimi platišči z velikostjo vse do 19 palcev. Na seznamu doplačilne opreme bo tudi izboljšano vzmetenje, ki spusti višino avtomobila za centimeter, oziroma športno vzmetenje, ki spusti avtomobil za centimeter in pol ter prinaša boljše vozne lastnosti.

Digitalni merilniki in večja večopravilna enota sta glavni novosti nove generacije. Pri Audiju so k sreči ohranili fizična stikala za nadzor klimatske naprave. Foto: Audi

Znotraj nekaj podobnosti tudi z lamborghiniji

Malo več besed kot zunanji videz si zasluži potniška kabina. Najočitnejša novost so digitalni merilniki v velikosti 10,25 palca, na voljo pa so še večji, 12,3-palčni digitalni merilniki. Večopravilna enota z 10,1 palca velikim zaslonom na dotik je desetkrat bolj zmogljiva kot pri predhodniku in lepo vgrajena v armaturno ploščo. Pri prejšnjem audiju A3 je namreč večopravilna enota štrlela iz armaturne plošče, zdaj pa je njena integracija bistveno lepša.

Pozdravljamo tudi to, da A3 ni dobil še drugega zaslona na dotik, prek katerega se pri dražjih modelih upravlja klimatska naprava. Za upravljanje klimatske naprave ostajajo fizična stikala, hkrati so v tistem delu nameščena tudi stikala za nekaj najpogosteje uporabljanih funkcij avtomobila.

Na račun samodejnega menjalnika več odlagalnih površin

Foto: Audi Tako kot večina bratrancev na arhitekturi MQB je tudi novi A3 v večini motornih kombinacij opremljen s samodejnim menjalnikom. Zaradi principa "shift by wire", kjer ni mehanske povezave med menjalnikom in prestavno ročico, so inženirji pridobili precej dodatnega prostora med sedeži.

Ob lansiranju bodo kupci lahko izbirali med tremi motorji. Na bencinski strani bo sprva na voljo le 1,5-litrski štirivaljnik s 110 kilovati in tehnologijo blagega hibrida. Pri dizlih bo vgrajen dvolitrski štirivaljnik s 85 in 110 kilovati. Kasneje bo na voljo še vstopni litrski trivaljnik z 82 kilovati.

Prav tako bo sprva omejen pogon, ta bo izključno na sprednji kolesni par. Kasneje se mu bo pridružil še štirikolesni pogon, ob šeststopenjskem ročnem menjalniku pa je na voljo še sedemstopenjski samodejni menjalnik. Bodo pa nekoliko razočarani kupci šibkejših motorjev, saj bo vsaj A3 z močjo motorja pod 110 kilovati opremljen zadaj s premo s torzijsko palico. Šele močnejši modeli bodo opremljeni z večtočkovno zadnjo premo.

Prtljažni prostor ima 380 litrov. Foto: Audi