Svet avtomobilov bo danes dobil novega superšportnika

Namesto pompoznih razkritij na odrih razstavišča Palexpo v Ženevi bodo avtomobilski proizvajalci danes svoje premiere razkrivali prek interneta. Eno prvih presenečenj prek novega superšportnika napoveduje McLaren.

Namesto v Ženevi ga bodo razkrili v Wokingu

Britanski McLaren je svojo premiero iz Ženeve preselil domov v Woking, kjer bodo danes predstavili svoje nove poslovne načrte in razkrili nov superšportni avtomobil. Razkritje bo vodil predsednik družbe McLaren Automotive Mike Flewitt. Nov avtomobil bo predstavljal nadaljevanje McLarnovih izvedb »LT« oziroma podaljšanih superšportnikov.

Uradno Britanci modela sicer niso napovedali, bi pa to lahko bil že dlje časa pričakovani avtomobil 750 LT. To bi bila podaljšana izvedba modela 720S, ki so ga zamaskiranega že večkrat opazili med testiranji na nemškem dirkališču Nürburgring. Poganjal ga bo McLarnov štirilitrski motor V8 z okrog 740 »konji«.