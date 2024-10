McLaren izgubil poskus za razveljavitev kazni Norrisu

McLarnu ni uspelo razveljaviti kazni Landa Norrisa na dirki formule 1 za veliko nagrado Združenih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ekipa se je sklicevala na "pravico do pregleda primera" in prosila vodstvo tekmovanja, naj ponovno preučijo incident v 12. zavoju v Austinu.

Tam je Lando Norris dobil pet sekund kazni, ker je zapustil stezo in pridobil prednost med prehitevanjem Maxa Verstappna v zadnjih fazah dirke. Zaradi tega je britanski voznik zaostal za tekmeca za naslov, saj je Nizozemec Verstappen povečal svojo prednost v prvenstvu na 57 točk.

Pred veliko nagrado Mehike v nedeljo je Norris ponovil svoje mnenje, da je kazen nepravična, in dejal, da verjame, da je Verstappen, ki je prav tako zapustil stezo, vozil na vrhu zavoja, sam pa je pozno zaviral in ni imel namena tam prepeljati ovinka.

McLaren je menil, da imajo "pomemben in nov element, ki v času sprejema odločitve ni bil na voljo". To je merilo, potrebno za nadaljevanje pravice do ponovnega pregleda zadeve. McLarnov argument je temeljil na njihovem mnenju, da je Norris prehitel Verstappna pred območjem zaviranja in kot tak ni bil v napadalni poziciji, kar je bila osnova, na kateri so se komisarji dirke odločili za kazen.

Video zaslišanje s komisarji je potekalo v petek v Ciudad de Mexicu in Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je kasneje sporočila, da je bil McLarnov zahtevek zavrnjen, ker ni bilo "ustreznega novega elementa".

