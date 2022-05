Uradno: Porsche in Audi vstopata v Formulo 1

Herbert Diess, izvršni predsednik skupine Volkswagen je zdaj še uradno potrdil govorice o vstopu Porscheja in Audija v formulo 1. Oba proizvajalca premijskih avtomobilov znotraj skupine bosta v najelitnejše dirkaško tekmovanje vstopila ločeno pod svojimi imeni leta 2016, ko v formuli 1 prihaja do sprememb pravil.

Diess je o tem spregovoril preko dogodka v živo na kanalu YouTube, ko je sodeloval v posebnem pogovoru imenovanem "dialog z Diessom". Kot je pojasnil je zaradi sprememb pravil v letu 2026 zdaj pravi čas za vstop v svet formule 1. Če bi zamudili ta rok, potem vsaj desetletje spet ne bi bil pravi čas za vstop v kraljico športa.

Porsche in Audi prioritizirata vstop v najvišji rang tekmovanja, saj bodo motorje na notranje zgorevanje od takrat naprej poganjala sintetična goriva. Kot je povedal Diess potrebuje skupina Volkswagen tri ali štiri leta, da razvije motor za formulo 1, zato so morali odločitev sprejeti dovolj zgodaj.

Zakaj F1 in ne drugo dirkaško tekmovanje?

Diess je komentiral odločitev skupine Volkswagen za vstop v formulo eno z besedami: "gre za zelo pozitivno razvijajoče globalno tekmovanje." Priljubljenost F1 se je znatno povečala v ZDA in tudi vse več ljudi spremlja to športno tekmovanje v Aziji.

"Če pogledate k največjim športnim dogodkom na svetu, je v svetu motošporta resnično edino Formula 1, ki nekaj šteje in postaja zelo raznolika. Če se lotimo motošporta, moramo vstopiti v Formulo 1, kjer je učinek največji. A v Formulo 1 ne moreš vstopiti, če se ne odpre tehnološko okno. To pomeni, če želiš priti zraven mora priti do sprememb pravil: tako vsi začnejo znova z enakega mesta," je povedal Diess.

Za zdaj še ni znano kako bosta oba proizvajalca vstopila v Formulo 1. Foto: Reuters

Porsche z Red Bullom in Audi z McLarnom?

Skupina Volkswagen bi po njegovih besedah potrebovala pet do deset let za boj za naslov svetovnega prvaka, če bi se Audi in Porsche pridružila vmes, ko ni prišlo do sprememb pravil. Od leta 2026 bodo imeli dirkalniki povsem nove motorje, zato sta obe znamki že pričeli z razvojem motorja. A za zdaj razen uradne potrditve še ni znano kako bo skupina Volkswagen vstopila v Formulo 1.

Diess je le potrdil, da so pri Porscheju do zdaj naredili večji preskok naprej. Sodeč po številnih govoricah bo Porsche sodeloval z Red Bullom. Nekoliko bolj skrivnostni so pri Audiju. Govorice so vse bolj glasne, da bi radi kupili McLaren in preko njih vstopili v Formulo 1.

Nad idejo o vstopu Porscheja in Audija niso bili navdušeni vsi člani upravnega odbora skupine. Toda po nekaj prepričevanja so vsi glasovali za vstop v F1, saj naj bi s to potezo močno dvignili ugled skupini in povečali njeno vrednost.