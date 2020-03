Končno, to je prvi pravi model znamke Cupra »foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seatova športna znamka Cupra predstavlja svoj prvi namenski avtomobil. To bo športni terenec formentor, ki ga poganja motor z močjo do 310 »konjev«.

Pred enim letom je Cupra na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavila koncept formentorja, zdaj so razkrili tudi njegovo serijsko različico. To je po dokaj neponesrečeni cupri ateci (in januarja razkritih različicah seat leona) zdaj vendarle prvi samostojni model znamke Cupra. Njegova prodaja se bo začela konec letošnjega leta.

To je prvi namenski model Seatove športne znamke Cupra.

Formentor izhaja z Volkswagnove platforme MQB kot seat ateca. Dolg je 4,45 metra, širok 1,83 metra in visok 1,51 metra. Medosna razdalja znaša 2,68 metra. Serijsko je opremljen z 19-palčnimi kolesi in precej bolj agresivno zunanjostjo kot smo je vajeni pri serijskih seatih.

Formentorja bo poganjal dvolitrski štirivaljni turbo motor TSI z močjo 228 kilovatov (310 »konjev«) in 400 njutonmetri navora. Ta različica bo imela tudi štirikolesni pogon.

Tudi Cupra uporablja priključno hibridni pogon

Ob tem bo na voljo še priključno hibridni pogon, kjer bo osnovo predstavljal 1,4-litrski bencinski motor TSI z močjo 110 kilovatov (150 »konjev«), temu pa bodo dodali še 85-kilovatni elektromotor. Sistemska konična moč pogona bo znašala 180 kilovatov (245 »konjev«). Kapaciteta baterije bo 13 kilovatnih ur, pri Cupri tako obljubljajo do 50 kilometrov električnega dosega.

Oba pogona bosta povezana s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG.

Formentor je dolg 4,45 metra, širok 1,83 metra in visok 1,51 metra. Medosna razdalja znaša 2,68 metra. Foto: Cupra

