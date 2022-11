Seatov velikopotezni načrt: Španija postaja ključni igralec na trgu e-avtov

Seat, ki je del skupine Volkswagen, v Španiji nadaljuje megalomanske projekte, ki jim bo omogočil izdelavo električnih avtov in baterij na domačih tleh. Po prvih zapletih zaradi vprašanja višine državne pomoči, je zdaj Seat skupaj s 60 partnerji potrdil, da bodo vložili deset milijard evrov v elektrifikacijo španske avtomobilske industrije ter državo spremenili v evropsko središče za e-vozila in proizvodnjo baterij.

Španska vlada je oktobra sporočila, da bodo v prvi fazi navezi Seat-Volkswagen namenili 397,4 milijona evrov od skupno 877 milijonov, ki se jih je država odločila investirati v razvoj projekta PERTE. Gre za evropska sredstva, namenjena okrevanju zaradi izbruha epidemije. A pri Seatu se niso strinjali z višino pomoči, čeprav so dobili največji delež sredstev. Španski proizvajalec je od države zahteval več denarja, saj naj bi za izvedbo projekta potrebovali več sredstev. Za zdaj kljub uradni potrditvi projekta, ni jasno, ali je država primaknila več denarja. Lokalni mediji sicer poročajo, da so regionalne oblasti pomagale prepričati Seat z dodatnimi subvencijami in posojili.

Španija bo postala e-središče Evrope

"Danes, ko opravljamo strateški korak, je za vse nas zgodovinski dan: družba SEAT S.A., koncern Volkswagen in družba PowerCo ter partnerji projekta Future: Fast Forward smo sprejeli resolucijo PERTE VEC in bomo skupaj v Španiji investirali deset milijard evrov. To je eden od prvih korakov in zdaj bomo naprej iskali rešitve, s katerimi bomo razvijali naš ambiciozni načrt elektrifikacije," je slovesno naznanil Wayne Griffiths, izvršni predsednik Seata.

Družba Seat bo za koncern Volkswagen iz Španije vodila razvoj vozil, ki temeljijo na platformi za majhna baterijska električna vozila. Ta projekt bo z električnimi vozili, izdelanimi v Španiji, demokratiziral dostop do trajnostne mobilnosti v Evropi. Koncern Volkswagen bo elektrificiral tovarni v Martorellu in Pamploni in Španija bo prek družbe PowerCo dobila svojo prvo tovarno baterij v Saguntu (Valencii).