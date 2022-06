Kot v videoigrici: Španci prehiteli vse in pokazali, kaj pripravljajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Cupri so na pompozni tiskovni konferenci, kjer ni manjkalo posebnih grafičnih vložkov in gostov, razkrili tri novosti. Vse tri naj bi pomagale naskakovati optimistične cilje znamke, a kot so priznali tudi sami, je najpomembnejši izmed trojice najmanjši model, ki bo na ceste zapeljal najpozneje. Govora je o konceptu urbanrebel, najmanjšem električnem mestnem avtomobilu. Z dosegom okoli 400 kilometrov in noro podobo bo začrtal temelje znamke ter ji pomagal, da bo od leta 2030 prodajala izključno polno električne modele.

Kot je povedal Griffiths v svojem skoraj uro trajajočem nastopu pred zbranimi novinarji iz celotne Evrope, bodo pri Cupri v prihodnjem letu največ časa posvetili razvoju najmanjšega modela. "Nikoli ne prosimo za dovoljenje," je samozavestno poudaril Griffiths in s tem meril predvsem na oblikovno posebnost njihovih modelov. Tako kot born tudi urbanrebel sledi svoji oblikovni smeri. Oblikovno se močno opira na Cuprine dirkalnike, z izrazitim zadnjim difuzorjem, drznimi linijami in kontrastnimi potezami gre za zelo všečen in poseben avtomobil.

Vse oči bodo uprte v vstopni model

Čeprav še ne gre za serijski avto, so pri Cupri potrdili, da bo serijski izdelek na cesti zelo podoben konceptu. Podobno kot tarancan. Čeprav gre za zdaj še vedno za koncept, je Griffiths potrdil, da koncept v 95 odstotkih napoveduje serijski model. Gre za načrtovan oblikovni odmik od drugih znamk znotraj koncerna.

Znamke so se že pred časom zavezale k drugačnim oblikovnim konceptom, zato bi se moral vstopni električni model od znamke do znamke oblikovno precej razlikovati. S tem bi radi poskrbeli za raznolikost znotraj segmenta, saj bodo vsi štirje modeli sloneli na enaki arhitekturi, imeli enake baterije in podobno močne elektromotorje.

Foto: Seat

Foto: Seat

Sprehod skozi navidezno resničnost

Zanimiva je bila predstavitev potniške kabine. Minimalistično, a udarno oblikovano notranjost s kontrastnimi barvami in plavajočo osrednjo konzolo so nam predstavili kar s pomočjo navidezne resničnosti. Sredi tiskovne konference smo si nadeli digitalna očala VR in se po notranjosti sprehodili kar z naslonjača.

Ob pogledu na armaturno ploščo je nemogoče spregledati velik zaslon na dotik, digitalne merilnike in stikala na volanskem obroču, ki so oblikovana v podobnem stilu kot igralni ploščki pri igralnih konzolah. Urbanrebel bo opremljen tudi z možnostjo posodobitve prek zraka, zato bodo nekatere funkcije na voljo ob plačilu naročnine. Kupec se bo lahko tudi naknadno odločil za naročilo kakšne funkcije, ki mu jo bodo pri Cupri lahko vključili kar na daljavo.

Proizvodnja bo stekla na domačih tleh

Urbanrebel in trojček majhnih električnih iz skupine Volkswagen bodo izdelovali v tovarni Martorell v Španiji. Med seboj si bodo delili močno prilagojeno namensko električno arhitekturo. Od obstoječe arhitekture MEB se bo razlikovala predvsem po velikosti, saj bo imel urbanrebel "le" 2,6-metrsko medosno razdaljo. S tem bodo nižali predvsem vstopno ceno, ki naj bi se iz preteklih napovedi gibala okoli 20 tisoč evrov, a so pri Cupri obenem napovedali pomik k bolj premijskim tekmecem, zato lahko pričakujemo tudi odmik od napovedane vstopne cene.

Mestni urbanrebel bo dolg 4.036 milimetrov, širok 1.975 milimetrov in s 1.576 milimetri precej nizek. O bateriji še ni bilo govora, so pa pri Cupri sporočili najpomembnejšo novico – doseg naj bi znašal do 440 kilometrov po merilnem ciklu WLTP oziroma v običajnih voznih okoliščinah okoli 400 kilometrov. Poganjal ga bo en elektromotor s 166 kilovati, od nič do sto kilometrov bo pospešil v 6,9 sekunde.

Foto: Seat

Foto: Seat