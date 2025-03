“Ne moremo si privoščiti …” Seat do konca desetletja le z bencinom.

Seat je skupaj s Cupro lani ustvaril 14,5 milijarde evrov, kar je rekord za špansko avtomobilsko podjetje v lasti Volkswagna. Dobiček je znašal 633 milijonov evrov (1,3 % več kot predlani), donos pa je bil stabilnih 4,4 odstotka. Seat in Cupra sta lani skupno dobavila 558 tisoč novih avtomobilov (od tega Seat 310 tisoč), kar je bilo 7,5 odstotka več kot predlani.

Seat do konca desetletja ostaja brez električnega avtomobila

Pri Seatu so potrdili, da o električnem avtomobilu za zdaj še ne razmišljajo in ga ne načrtujejo. Pred leti je bilo drugače - Seat je razkril koncept el born, ki je nato postal zelo uspešen avtomobil znamke Cupra. Ta se je v tem času osamosvojila od Seata.

Tradicionalna španska avtomobilska znamka bo do konca desetletja vztrajala z ibizo in arono. Tudi tekmeci znotraj koncerna trenutno že zaključujejo električne majhne avtomobile oziroma križance (volkswagen ID.2, škoda epiq in cupra raval), Seat pa bo moral na električni avtomobil počakati vsaj še do leta 2030.

Po besedah izvršnega direktorja Wayna Griffitha ga bo zagotovo potreboval, toda trenutno zanj še ni pravi čas. Seat se namreč postavlja na noge in če bi imel električno vozilo, bi moral z njim nemudoma ustvarjati dobičke. Pri Seatu za zdaj ne načrtujejo svoje izvedbe napovedanega volkswagna ID.1 (koncept ID.every1), ki pa v naslednjem desetletju le ni izključena.