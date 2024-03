Španci so že pokazali svežo, lani poslovni rekord #foto

Seat, ki je postala avtomobilska znamka v senci Cupre in je tudi njeno vodstvo pod vprašaj postavilo njen nadaljnji obstoj v obsegu kot ga poznamo danes, je lani dosegel najboljše poslovne rezultate v 75-letni zgodovini podjetja. Seat je lani prodal več kot 288 tisoč avtomobilov (predlani 232 tisoč), kar je bilo nekoliko več od Cupre (230 tisoč). Seat je ustvaril 14,3 milijarde evrov prihodkov in zaslužil 505 milijonov evrov.

Omilitev Euro 7 rešuje cenejše avtomobile

Ker bo Evropska unija omilila nov emisijski standard Euro 7, to podaljšuje življenjsko dobo za manjše in cenejše avtomobile. Tako so pri Seatu napovedali prenovo ibize in arone, prav tako bodo kmalu nadgradili leona in ateco. Prva bo prenova za leona, ibiza in arona, ta je najbolje prodajani Seatov model, prihajata prihodnje leto. Seat je na predstavitvi poslovnih rezultatov tudi že pokazal prvi pogled na prenovljeno ibizo.

Bo Seat dobil električnega malčka?

Med možnostmi za prihodnost je tudi Seatova različica najcenejšega električnega avtomobila, ki ga bo koncern najprej razvijal za znamko Volkswagen. Glede električnega malčka z izhodiščo ceno okrog 20 tisočakov tudi pri Volkswagnu še nimajo popolnoma izdelanih načrtov, saj je trenutno na mizi tudi možnost sodelovanja z Renaultom in delitev platforme z naslednjim renault twingom. Seat bi tak avtomobil prav gotovo dobil proti koncu desetletja, ali dejansko še pozneje - vsekakor za Volkswagnom.