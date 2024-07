Seat je svoj največji športni terenec tarraco, ki je bil tehnično povezan s koncernskima bratoma škodo kodiaq in volkswagnom tiguan allspace, izdeloval od leta 2018. Pri Seatu so tarraco označili za uspešnico, a naslednika zanj ne načrtujejo, so potrdili za britanski Autocar.

Zadnja nova cupra s klasičnim motorjem?

S proizvodnjo tarraca bodo tako nehali še letos in odprli pot njegovemu posrednemu nasledniku. To bo novi cupra terramar, ki bo malenkostno krajši od tarraca. Na voljo bo z različnimi hibridnimi pogoni. Za znamko Cupra bo terramar pomemben adut v prodajno zelo vplivnem razredu. To naj bi bil tudi zadnji Cuprin novi model s klasičnim motorjem, saj tudi ta znamka stavi na polno električno prihodnost.

Novi cupra terramar. Foto: Cupra