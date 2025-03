Tako kot carine za uvoz novih avtomobilov v ZDA so zadnje mesecev trg v Evropi prizadele tudi opazno višje carine za uvoz novih električnih avtomobilov s Kitajske. Te so bile usmerjene predvsem proti kitajskim proizvajalcem, a na Kitajskem svoje avtomobile izdeluje tudi več drugih proizvajalcev. Med temi je tudi španska Cupra, ki je že pred leti začrtala strategijo kitajske proizvodnje novega električnega tavascana. Ta je za Cupro velikega pomena pri zagotavljanju ustrezno nizkega povprečnega izpusta CO2 za znamki Cupra in tudi Seat.

Omejitev proizvodnje bencinskih seatov?

Izvršni direktor Cupre Wayne Griffith je bil neposreden. "Te carine ogrožajo zaposlitve in konkurenčnost industrije," je povedal za britanski Autocar. Cupra trenutno dodatne carine za tavascana plačuje sama in višje cene ni prenesla na kupce. Tega pa ne bodo mogli početi v nedogled. Če ustreznega dogovora z Brusljem ne bo, ni izključeno omejevanje proizvodnje Seatovih avtomobilov ibiza in arona. Seat v svoji ponudbi nima električnega avtomobila, pri Cupri pa je glavni električni adut model born. Če bi prišlo do manjše proizvodnje, to neposredno lahko privede tudi do odpuščanj v tovarnah.

Cupra je morala za tavascana sprejeti kar dodatnih 20,7 odstotka carine (na prehodnih deset odstotkov). Tesla se je uspela izpogajati za znižanje povišice carin na vsega 7,8 odstotka. Griffith se je v Evropi zavzel predvsem za dolgoročno stabilna pravila igre, ki so ključna za uspešno poslovanje avtomobilskih podjetij z večletnimi razvojnimi cikli.