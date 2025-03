Ko je Volkswagen pred desetletjem predstavil svoj mestni avtomobil up!, sta njegovi različici dobila tudi Škoda (citigo) in Seat (mii). Zdaj se zgodovina ponavlja. Volkswagen je prejšnji teden razkril koncept ID.every1, ki napoveduje električnega naslednika modela up!. Pri Volkswagnu si od novega modela, ki bo stal okrog 20 tisoč evrov, od leta 2027 veliko obetajo.

"Le če bodo razmere na trgu prave ..."

Toda na razkritju koncepta v Düsseldorfu so pri Volkswagnu povedali, da za zdaj ne načrtujejo Škodinega in Cuprinega sorodnega modela. Platforma to omogoča, a za zdaj so razmere na trgu električnih avtomobilov še preveč negotove. Če bi bil prodajni potencial dovolj velik, bi lahko naknadno tak avtomobil dobili tudi Čehi in Španci.

"Razmere na trgu se izboljšujejo, zato bomo tudi našega malčka na ceste pripeljali leta 2027. Menimo, da je to pravi čas. Prav gotovo vidim možnost rasti trga in v tem primeru bi lahko tak avtomobil dobili tudi pri Škodi in Cupri. Toda za zdaj takega razvoja še ni," je za britanski Autocar povedal Volkswagnov tehnični direktor Kai Grünitz.

Drugače bo pri večjem modelu ID.2all (ime koncepta), ki na ceste prihaja prihodnje leto. Škodin sorodni model bo epiq, Cuprin pa raval.