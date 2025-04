Wayne Griffiths je vodenje Cupre prevzel leta 2020. Foto: Seat Potem ko je včeraj novega izvršnega direktorja dobil Volvo (namesto Jima Rowana se vrača Hakan Samuelsson), se je dan pozneje zgodila zamenjava še na čelu Seata in Cupre.

Po skoraj petih letih tam funkcijo izvršnega direktorja zapušča Wayne Griffiths. To je storil na lastno pobudo, so zapisali v sporočilu iz Seata. Podrobnosti niso znane, prav tako ne, ali bo Griffith znotraj španskega podjetja znotraj Volkswagna dobil novo funkcijo. Griffitha bo začasno zamenjal Markus Haupt.

Griffiths je vodil preoblikovanje Seata, kjer je od leta 2020 prevladujočo vlogo dobila znamka Cupra, Ko je Griffiths prevzel mesto izvršnega direktorja, je imela Cupra v ponudbi zgolj športno različico seat atece. Nato so pri Cupri kmalu ponudili formentorja in za njim še ostala namenska modela - električnega borna in nato lani še tavascana in terramarja.

Cupra je lani prodajo povečala za 7,5 odstotka in izdelala skoraj 250 tisoč avtomobilov, Seatova znamka pa je prodala 310 tisoč vozil.

Cupro pestijo višje carine za avtomobile kitajskega porekla

Pred tedni je Griffiths javno izrazil skrb glede prihodnjega poslovanja Cupre in Seata, če bodo v Evropski uniji obveljale carine za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske. Tam izdelujejo tavascana, razliko v ceni pa namesto kupcev trenutno krije podjetje samo. Brez prodaje tavascana se ruši pravo razmerje prodaje med električno in bencinsko gnanimi modeli Cupre, s tem pa je tudi težje dosegati ustrezno nizek povprečni izpust CO2. Griffiths je poudaril, da bi z neugodnim razmerjem izpusta CO2 pri Cupri, kot neposredno posledico omenjenih višjih carin, pod vprašaj postavili tudi obseg proizvodnje pri Seatu.