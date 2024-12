Ne zgodi se pogosto, da na trgu električnih avtomobilov na mesečni ravni na vrhu ne bi bila Tesla. Ta z modeloma 3 in Y resda obvladuje trg, toda novembra se je v Sloveniji na vrh prodaje električnih vozil prvič uvrstila Cupra. To ji je uspelo z modeloma born in novim tavascanom. Born je v zadnjem letu postal prava zgodba o uspehu in je bil v zadnjih dveh mesecih najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič

Born v zadnjih dveh mesecih uspešnejši kot tesle

Ceno avtomobila z Volkswagnove platforme MEB, ki je soroden volkswagnu ID.3, jim je uspelo spraviti pod mejo 35 tisočakov in tako je born postal upravičen do najvišje subvencije (trenutno 7.200 evrov). Cupra je v prvih enajstih mesecih letos v Sloveniji registrirala 287 bornov in ta je zanesljivo tretji najuspešnejši posamezni električni avtomobil.

Trdne temelje prodaji borna bo dal tudi posel z upravitelji sistema souporabe avtomobilov oz. car sharinga Avant2Go. Ti so namreč kupili kar 80 bornov in jih prvih dvajset že predali v uporabo v sistem. Born bo pri Avant2Go nadomestil že nekoliko zastarele in odslužene volkswagen e-golfe, pa tudi vozila BMW i3.

"Letošnje leto je bilo zares prelomno. Na evropski ravni je Cupra ena najhitreje rastočih avtomobilskih znamk. Od leta 2018 smo kupcem dobavili okoli 700 tisoč avtomobilov. V Sloveniji smo novembra letos prebili mejo dva tisoč dobav," leto ocenjuje Edo Strajnar, direktor znamke Cupra v Sloveniji.

Po bornu v nekaj letih prihaja tudi manjši raval

Do konca novembra so pri Cupri prodali 580 novih avtomobilov, lani v celotnem letu pa 780. Znamka Cupra, ki je bila nekoč del Seata, je na slovenskem trgu samostojno od leta 2021.

Strajnar za prihodnja leta meri na približevanje dvoodstotnemu tržnemu deležu. V prihodnje bo zanje zanimiv nov mali električni model raval, ki bo soroden volkswagnu ID.2 in škodi epiq.