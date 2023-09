Prihodnost Seata? Za ljubitelje ibiz in leonov ne kaže dobro.

Medtem ko je Seat za svojo znamko Cupra v Münchnu razkril atraktiven koncept darkrebel in se pohvalil s prodajnimi rezultati, je manj svetla prihodnost za Seatove avtomobile. Onkraj tega desetletja novih modelov, kot sta leon in ibiza, ne bo več.

Avtomobilsko znamko Seat so ustanovili leta 1950 kot združeno podjetje španske vlade, španskih bank in Fiata. Leta 1953 so izdelali prvi avtomobil, to je bil seat 1400. Leta 1986 je Seat prišel pod lastništko strukturo Volkswagnovega koncerna. Ta je znamko najprej uspešno prenovil in nadgradil, toda s pojavom podznamke Cupra že dolgo potekajo ugibanja o tem, ali ima Seat v avtomobilskem svetu sploh še pravo prihodnost.

Foto: PRIMA

Vodstvo znamke Cupra je v Münchnu na razstavi IAA razkrilo koncept darkrebel, še pomembnejša pa so bila druga vprašanja zanje. Cupra je letos kupcem dostavila 150 tisoč avtomobilov, kar je 60 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Cupra je ena najhitreje rastočih znamk v Evropi.

Na podlagi te prodajne rasti je Cupra letos zabeležila 371 milijonov evrov dobička. Bistvo prodajnih rezultatov je v zelo uspešnem modelu formentor, tudi prodajo električnega borna so podvojili. Cupra je od svoje ustanovitve prodala več kot 400 tisoč avtomobilov, od tega četrtino letos.

Seat bo leona v obstoječi generaciji prodajal še naprej, naslednika pa več kot očitno ne bo. Foto: PRIMA

Prihodnost je v Cupri in ne Seatu

Izvršni direktor Volkswagnovega koncerna Thomas Schaeffer je v Münchnu potrdil, da prihodnost za Seat vidijo v znamki Cupra. Schaeffer vodi tudi skupino Volkswagnovih znamk z oznako Core, kamor poleg Volkswagna sodijo še Seat, Cupra in Škoda.

Schaeffer je v pogovoru za več medijev potrdil, da novih vlaganj v Seatove modele zato ne bo. Obstoječi modeli, kot so ibiza in leon, dolgo stebra prodaje Seata, prav tako pa tudi novejši križanci in športni terenci, bodo na cestah to desetletje še ostali. Izdelovali jih bodo do konca njihovih generacij, toda novih ibiz, leonov in podobnih iz Seata ne bo. Na drugi strani prihajajo novi modeli Cupre, ki družbi, tako pravi Schaeffer, enostavno ponujajo boljše priložnosti, večjo prodajo in višje zaslužke.

Znamke Seat vseeno tudi onkraj tega desetletja ne bodo ukinili. Uradnih podrobnosti za zdaj še ni, a vsaj v Španiji bi lahko Seat postal proizvajalec različnih mobilnostih vozil in storitev. To bi lahko bili električni skuterji ali tudi majhni mestni štirikolesniki, vozila, podobna novodobnemu citroënu amiju.