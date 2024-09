Volkswagnu na pomoč zdaj tudi prvi Seatov finančnik

David Powels se iz Seata seli k Volkswagnu. Foto: Volkswagen Znotraj Volkswagna je uprava zamenjala finančna direktorja pri znamkah Volkswagen in Seat. V Wolfsburg se tako seli David Powels, ki bo zamenjal vlogo s Patrikom Andreasom Mayerjem.

Kot je v uradni potrditvi dejal izvršni direktor Volkswagnove znamke Thomas Schaefer, bo imel Powels še odgovornejše naloge pri zagotavljanju konkurenčnih stroškovnih temeljev Volkswagnovih avtomobilov in sinergij znotraj osrednjih znamk nemškega koncerna. Med te poleg Volkswagnovih osebnih avtomobilov sodijo še Seat, Cupra, Škoda in Volkswagnova gospodarska vozila.

Položaja v pomembnem finančnem sektorju so zamenjali v obdobju, ko se pri Volkswagnu ukvarjajo z iskanjem poti do učinkovitega nižanja stroškov in pri tem razmišljajo tudi o zapiranju določenih tovarn.