Prostor za obe? Znamkama so začrtali različno prihodnost.

Pri razkritju poslovnih rezultatov za Seat in Cupro so se pokazale precej očitne razlike bližnje prihodnosti za obe španski avtomobilski znamki. Cupri je uspelo povečati prodajo in uživa v pozitivnem poslovnem duhu, dobila bo nove električne modele, znamka Seat pa se vzporedno ne bo polno elektrificirala. Vodstvo podjetja poudarja, da istočasna elektrifikacija obeh znamk ne bi bila smiselna, saj bi vodila do notranje konkurence pri prodaji. Do leta 2026 zato Seat ne bo dobil novega električnega modela, še naprej bodo usmerjeni na proizvodnjo klasičnih vozil z motorji na notranje zgorevanje. Izključen ni niti vstop na področje mikromobilnosti, kjer bi lahko izdelali podobno vozilo kot citroën AMI.

Seatove avtomobile bodo v prihodnjih letih poganjali še bencinski motorji. Foto: Gašper Pirman

Pri Cupri je prihodnost bolj izrazito začrtana. Prihodnje leto sledita modela tavascan in terramar, leta 2025 pa še urban rebel. Vodstvo znamke trenutno analizira celo vstop na severnoameriški trg.

Wayne Griffiths, izvršni direktor obeh znamk, je poudaril smiselnost dveh ločenih strategij znamk – tako električne kot "bencinske" – v prehodnem obdobju avtomobilske preobrazbe.

Kako trdna je prihodnost Seata?

Cupra je lani prodala 150 tisoč avtomobilov in tako skoraj podvojila prodajo iz leta 2021. S tem so pomagali Seatovi skupini do 179 milijonov evrov dobička, kar je bil prvi pozitivni poslovni rezultat po letu 2019. Skupni promet v višini 10,5 milijarde evrov je bil drugi najvišji v zgodovini Seatove družbe.

Kaj jasna strategija za Cupro pomeni za dolgoročno prihodnost Seata, o kateri je znotraj Volkswagnovega koncerna že dolgo več pomembnih vprašanj, za zdaj uradno še ni jasno.