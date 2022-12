Cuprin novi avto: še eden v Evropo iz kitajske tovarne

Novi kupejevski SUV, ki smo si ga v živo lahko pogledali v konceptni obliki na Cuprinem dogodku pred šestimi meseci, je skoraj pripravljen na proizvodnjo. Gre za drugi namenski električni avtomobil znamke, ki pa ga ne bodo, tako kot so prvi električni model born, proizvajali v Evropi. Španci so se namreč odločili, da ga bodo izdelovali na Kitajskem in ga izvažali na evropski trg.

Izdelovali ga bodo v novi Volkswagnovi tovarni

Uradne potrditve za zdaj še ni, so pa pri britanskem Autocarju zapisali, da jim je novico potrdilo več virov znotraj podjetja. Tavascana naj bi začeli izdelovati v novi tovarni, ki jo Volkswagen gradi v mestu Anhui skupaj s kitajskim proizvajalcem JAC. Gradnja tovarne je v zaključni fazi, in kot prvi model, ki ga bodo začeli izdelovati, bo ob koncu leta 2023 postal ravno tavascan. Prvi avtomobili pa bodo v Evropo v prvi polovici leta 2024.

Volkswagen ima 75-odstotni delež v novi tovarni. Ko bo njena gradnja končana, pa bo ta tovarna postala pomembno proizvodno središče za vse modele, ki slonijo na arhitekturi MEB. Po skupni zavezi o sodelovanju je Volkswagen vložil že več kot tri milijarde evrov v gradnjo in razvoj. V mestu so namreč postavili tudi razvojni center, v katerem bodo razvijali nove električne modele MEB.

Volkswagen sodeluje tudi z drugimi kitajskimi proizvajalci

Skupina Volkswagen na Kitajskem že sodeluje z nekaterimi domačimi proizvajalci, in to predvsem pri električnih modelih, natančneje pri modelih ID.4 in ID.6, ki jih proizvajajo skupaj s kitajskima državnima podjetjema FAW in SAIC.

Gre za zanimivo odločitev, saj je Seat pred časom skupaj s 60 partnerji potrdil, da bo vložil deset milijard evrov v elektrifikacijo španske avtomobilske industrije ter državo spremenil v evropsko središče e-vozil in proizvodnje baterij. Obenem pa je Oliver Blume, predsednik skupine, naznanil, da bodo podaljšali življenjski cikel arhitekture MEB. Še naprej jo bodo razvijali skupaj z novimi baterijskimi tehnologijami.