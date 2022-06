Še zadnji s termičnimi motorji: tako pompozno je Cupra razkrila svoj SUV #video

Cupra nam je poleg terramarja pokazala še kar dve pomembni novosti, ki bosta začrtali prihodnost znamke. Prvi je večji električni kupejevski športni terenec taracan, drugi pa mestni električni avto urbanrebel. Zadnji bo predstavljal vstopno točko v Cuprin svet, obenem pa bo po besedah Wayna Griffithsa, izvršnega predsednika Cupre, njihov razvojni fokus v prihodnjih letih usmerjen ravno v ta, najmanjši električni model.

Še zadnji s termičnimi motorji

Terramar je svoje ime dobil po manjšem obalnem mestu blizu Barcelone, kjer leži tudi legendarno ovalno dirkališče Sitges-Terramar in ravno na današnji dan praznuje stoletnico obstoja. Kar na sredini dirkališča je Cupra postavila gromozansko halo in v njej pokazala vse svoje najpomembnejše novosti tega desetletja. Med te seveda spada tudi terramar.

Ker bo ta srednje veliki športni terenec na ceste zapeljal šele čez dve leti, so bili s podatki za zdaj še precej skopi. Razen tega, da smo videli zunanjo obliko, smo izvedeli še to, da bo na voljo izključno z elektrificiranimi motorji in da je to obenem zadnji znamkin model z vgrajenimi motorji na notranje zgorevanje. Leta 2030 bodo namreč imeli v ponudbi izključno povsem električne modele, ravno takrat pa se bo izteklo generacijsko obdobje terramarja.

Ob terramarju so pri Cupri pokazali tudi električni kupejevski SUV taracan. Foto: Gašper Pirman

Na pomoč je spet priskočil Audi

Pri Cupri so se spet povezali z Audijem. Po petvaljnem motorju, ki je vgrajen v formentorja VZ5, so jim Nemci zdaj v uporabo dali arhitekturo, na kateri so potem zgradili svoj model. Gre za sestrski model audija Q3, zato ga bodo izdelovali v madžarski tovarni Gyor, kjer že teče proizvodnja tega modela. Delila si bosta blagohibridne motorje in priključno-hibridno tehniko (električni doseg naj bi se ustavil pri stotih kilometrih), prav tako bosta s 4,5 metra dolžine dimenzijsko med seboj poravnana.

Leta 2024 se mu bo pridružil še električni SUV

Kot druga novost je na veliki oder zapeljal električni športni terenec taracan. Gre za soroden model VW ID.5 in Škodinemu enyaqu coupe. "Držali smo obljubo in smo videz koncepta preselili na cesto. Oblikovnih sprememb v primerjavi s konceptom je malo," je ob razkritju povedal Griffiths. Tudi taracan bo na ceste zapeljal leta 2024, a bolj proti koncu leta.

Bistveno pomembnejši je bil prihod tretjega, najmanjšega modela. Pri Cupri so z razkritjem modela urbanrebel (ime nas še ni popolnoma prepričalo) prehiteli vse druge člane skupine Volkswagen. Tudi tukaj gre za skupno arhitekturo, na njej bosta slonela tudi Volkswagnov ID.2 in Škodin citigo.

Terramar vstopa v enega najbolj priljubljenih segmentov v Evropi. Foto: Cupra

Trije novi modeli, ki bodo na ceste zapeljali leta 2024 in 2025. Foto: Cupra