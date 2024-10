Cupra tavascan: resda električen, a oblikovan in zasnovan za vozniške užitke

Cupra je še mlada avtomobilska znamka, ki je zrasla iz nekdanje športne linije Seata. Španci tudi danes stavijo predvsem na vozniško uživaške avtomobile z bencinskimi motorji, a vsaj v Sloveniji so v zadnjem letu dosegli tudi odlične prodajne rezultate pri električnih vozilih.

Njihov born, ki je Cuprina različica volkswagna ID.3, je bil prav gotovo prijetno presenečenje trga in dokaz, kako pomembna je za sprejemanje električnih vozil njihova cena. Born je bil s ceno pod 35 tisoč evri in pripadajočo višjo subvencijo edini, ki se je lahko prodajno kosal z obema teslama.

Cupra born je letos tretji najuspešnejši električni avtomobil v Sloveniji, Cupra pa za Teslo, Volkswagnom in BMW četrta najuspešnejša znamka. Ni slabo glede na dejstvo, da so vso prodajo ustvarili zgolj z enim modelom.

Tavascan je zdaj Cuprina novost in to je za Cupro prvi lastno razvit in samostojen električni avtomobil. Dolg je 4,64 metra, medosna razdalja pa meri 2,76 metra. Že na prvi pogled tavascan izstopa z drznimi linijami in izrazito izpostavljeno dinamičnostjo, ki se kaže tudi pri avtomobilu z izključno električnim pogonom. Enako velja tudi za vozniški prostor – tako kot v novem bencinsko gnanem terramarju sta tudi v tavascanu v ospredju užitek voznika in njegov pristen stik s cesto.

Dobra zmogljivost, skrbijo pa skromni podatki glede polnjenja

Kapaciteta baterije je 77 kilovatnih ur (kWh), na voljo pa bosta različici z enim ali dvema elektromotorjema. Prva ima moč 210, druga pa 250 kilovatov. Pospešek do sto kilometrov na uro je 5,5 oziroma 6,8 sekunde, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro.

Medtem ko ti podatki obetajo odlično vozno izkušnjo, v oči vsaj na papirju bode zgolj 135 kilovatov najvišja moč polnjenja (DC). Vgrajeni polnilec je 11-kilovatni. Glede na velikost baterije bodo lahko vozniki računali na okrog 350 kilometrov realnega dosega, več o potencialu – predvsem pa dejanski hitrosti polnjenja baterije – pa v prihodnje po obsežnejšem testu.

Z nekaj "akrobatike" tudi pod 39 tisočaki

V Sloveniji bo tavascan stal vsaj 48 tisoč evrov, bo pa mogoče ceno z nekaj popusti in upoštevanjem subvencije spraviti tudi pod mejo 39 tisoč evrov. Višji paket opreme ceno poveča za kar sedem tisoč evrov, tavascan z dvojnim elektromotorjem pa stane že skoraj 63 tisočakov.

Za Cupro bo tavascan globalno pomemben predvsem za zniževanje skupnega izpusta CO2, zato bo štel čisto vsak dodatno registrirani. Na cene bo lahko v prihodnje vplivalo tudi dejstvo, da bodo cupro tavascan izdelovali v Volkswagnovi tovarni v kitajskem Anhuiju. Zaradi uvoza iz Kitajske bo tavascan deležen povišanih uvoznih carin.

