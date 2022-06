Ambicije so velike: ko učenec prehiteva učitelja #video

Cupra je prodajno hitro poskočila in v štirih letih od ustanovitve ločene znamke postaja močan prodajni člen znotraj skupine Volkswagen. Lani so na letni ravni prodali 80 tisoč avtomobilov, letos pa bi radi to številko podvojili. Obenem bi radi podvojili tudi zaslužek in število prodajnih salonov. Kaj ta dvig prodaje pomeni za Seat? Cupra namreč visokopotezno vstopa na trg avtomobilov in pri znamki bi radi čez tri leta prodali toliko avtov, kot jih danes proda Seat.

S Volkswagnovo finančno injekcijo, vredno deset milijard evrov, za posodobitev tovarne v Martorellu, kar je, mimogrede, največji finančni vložek v avtomobilskem sektorju v zgodovini Španije, si obetajo še dvig proizvodne zmogljivosti in postajajo pomemben igralec tudi za Seat. Njihovi kupci so namreč v povprečju za od deset do 15 let mlajši od povprečne starosti kupcev znotraj skupine Volkswagen. Ob podatku, da Seat na letni ravni proda okoli pol milijona avtov in jih toliko namerava prodati Cupra čez nekaj let, se je med novinarji hitro postavilo vprašanje, kaj to pomeni za matični Seat. Cupra se očitno pomika po cenovni lestvici navzgor in nagovarja ljubitelje premijskih kupcev.

Zakaj šele leta 2024?

Cupra nam je pokazal kar tri novosti, dva povsem električna modela in SUV terramar, ki bo na ceste zapeljal še s termičnimi motorji. Dva izmed treh modelov bosta na ceste zapeljala čez dve leti, najmanjši električni model urbanrebel pa leta 2025. Odgovoro na naša vprašanja, zakaj bosta terramar in taracan na ceste zapeljala šele čez dve leti na dogodku nismo dobili. Gre namreč za obstoječe arhitekture, z utečeno proizvodnjo in Cupra ima že oblikovno zaključena modela. Zakaj bo torej trajalo toliko časa, da bosta zapeljala na ceste. Še posebej, ker bo razvojni fokus v prihodnjih letih usmerjen v najmanjši model urbanrebel. Odgovore na naša vprašanja bomo morali poiskati v prihodnjih mesecih, ko bodo razkrili več informacij glede svojih najpomembnejših novosti.

Cupra je za enega pomembnejših dogodkov, kjer so predstavili svoje novosti, izbrala kar legendarni oval Sitges-Terramar, kjer so s pomočjo projektorjev pripravili pravi svetlobni šov. Foto: Peugeot

Včasih tam vozili dirkalniki

Med letoma 1922 in 1924 so v Evropi zgradili kar tri ovalna dirkališča, ki so bila do takrat v domeni ZDA. Najbolj znan oval je bil tisti v Monzi, katerega ostanki se še danes bohotijo na obronkih modernega dirkališča formule ena, drugi je bil oval v Montlheryju v Franciji – tam je pred leti Ken Block snemal tretji del Gymkhane –, tretji oval pa so zgradili le streljaj od Barcelone.

Ovalni avtodrom Sitges-Terramar so zgradili leta 1926. Zanj so potrebovali 300 dni, štiri milijone španskih pezet in kar 3,5 milijona kilogramov cementa. Nastala je dvokilometrska steza z naklonom 60 stopinj. Njen oče je bil domačin Frick Armangue, ki je želel s to stezo zdramiti zaspano mestece Sitges in jo razviti v pravo turistično atrakcijo. Zdaj je pomemben del Cuprine zgodbe in pred dnevi je praznoval častitljivo obletnico.

Na ovalu priredili pravi šov

Medtem ko je podoba ovala v katalonski pokrajini magična, je bistveno bolj žalostna usoda te steze. Zapečatila jo je namreč že prva dirka, ki so jo izpeljali 28. oktobra leta 1923. Dvesto krogov dolge dirke se je udeležilo le sedem avtomobilov. Petim je uspelo pripeljati do cilja. Zmagal je malo znan francoski dirkač Albert Divo (sunbeam), ki je dolžino dirke prevozil s povprečno hitrostjo 155 kilometrov na uro. Prvo ime dirke je bil sicer grof Louis Zborowski (miller), ki je tudi postavil rekordni čas kroga – 45,8 sekunde. Rekordni dosežek Zborowskega je obveljal še nadaljnjih 89 let.

Danes oval služi predvsem za marketinške namene in bo imel v prihodnjih letih pomembno vlogo tudi pri razvoju znamke Cupra. Ravno na sredini ovala so zgradili glamurozno stavbo, na ovalu pa s pomočjo najnovejših projektorjev in hologramov pripravili pravi vizualni šov. Po njem sta se, ko smo bili prisotni na Cuprinem dogodku, vozila tudi slavna dirkača Jordi Gene in Jutta Kleinschmidt.

Takšno zgradbo so pri Cupri postavili na sredi ovala Sitges-Terramar. Foto: Gašper Pirman