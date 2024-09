Terramar je 4,5 metra dolg športni terenec. Avtomobil je oblikovan drzno in dinamično, povsem v Cuprinem duhu. V primerjavi s sorodnimi avtomobili z Volkswagnove platforme MQB evo (sorodni avtomobili VW tiguan, škoda kodiaq, audi Q3 ...) so mu tudi prilagodili geometrijo podvozja in ga za centimeter približali cesti. Med voznimi programi bo tudi način Cupra.

Kot smo že napovedovali pred tedni, je avtomobil ime dobil po skoraj že sto let staremu ovalnemu dirkališču Terramar Sitges v bližini Barcelone.

Foto: Cupra

Trije pogoni na osnovi bencinskega motorja

Med pogoni najdemo klasični bencinski motor (dvolitrski TSI, 150 kW), blagi hibridni pogoon eTSI (1,5-litrski motor, 150 kW) in dve različici priključno hibridnega pogona (150 ali 200 kW pri različici VZ). Pri obeh hibridih je osnova 1,5-litrski bencinski štirivaljnik, kapaciteta baterije pri priključnem pa znaša skoraj 20 kilovatnih ur (19,7 kWh). Omogočili bodo tudi hitro polnjenje z močjo do 50 kilovatov.

To bo predvidoma zadnji novi Cuprin model s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje, kar pa bodo morali Španci okrog leta 2030 še potrditi v praksi. Njegova kupejevska izvedba tavascan bo imela že izključno električni pogon.

Izdelovali jih bodo Madžari

Ker si terramar marsikaj tehničnega deli s prihodnjim audijem Q3, ga bodo tudi izdelovali v isti tovarni v madžarskem Györu. Dobave prvih avtomobilov se bodo začele letos jeseni. Cene za Slovenijo še niso znane.

Pri Cupri so z novim modelom optimistični za svojo prihodnost, s prodajnimi številkami pa so že zdaj zadovoljni. Do danes so na ceste poslali okrog 700 tisoč avtomobilov, letos pa imeli tudi najboljše prvo polletje do zdaj. Do konca junija sos prodal 125.700 avtomobilov, kar je bilo 17,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Foto: Cupra

Foto: Cupra