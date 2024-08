Zakaj takega nimamo v Sloveniji? Sredi Francije skrit pravi mali dragulj. #foto

Foto: Gregor Pavšič Zagotovo ste že slišali za francoske dirkaške steze, kot sta Paul Ricard in Magny-Cours, veliko manj znano pa je manjše dirkališče Du Laquais. Že leta 1993 so ga zgradili 50 kilometrov od Lyona, blizu je tudi Grenoblu, Valencu in Ženevi. Skrito v hribovito podeželje, še preden se začnejo ceste zares vzpenjati visoko proti alpskim prelazom, leži ta zanimiv objekt.

Zelo je kompakten, prav nič pompozen, a vendarle nadvse učinkovit. Spoznali smo ga ob prvih kilometrih s prenovljenim toyota yarisom GR, na stezo pa smo lahko zapeljali tudi s posebno različico tega avtomobila, ki jo je izpilil osemkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier.

Foto: Gregor Pavšič

Steza je namenjena poslovnim dogodkom, predstavitvam in dirkaški šoli ter ne toliko tekmovanjem, kar dokazuje tudi zgolj ena manjša tribuna – in še ta je v precej klavrnem stanju. Steza je v najdaljši različici dolga tri kilometre, homologirana pa je za hitrosti prek 200 kilometrov na uro.

Njena posebnost sta dva vzpona, dvakrat pa se avtomobili skozi ovinek spuščajo nižje. Za dirkaške steze je tako precej višinske razlike med posameznimi deli steze, a ključno je, da vožnja navzgor in navzdol potekata skozi ovinke. Vse to dodaja dinamiko in nekoliko lyonsko stezo povezuje tudi z veliko slavnejšim in sedemkrat daljšim Norschleife v Nemčiji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Odlična za učenje vozniške natančnosti

Vhod na stezo pripelje na njen najhitrejši del. Na koncu ravnine sledita hitra desni in levi ovinek, nato pa sledi ostro zaviranje pred najostrejšim ovinkom na stezi. Iz tega desnega ovinka se steza dvigne, nato pa spusti nazaj prek dolgega ovinka navzdol. Ta del je izza volana najbolj uživaški del steze, ki se nato nadaljuje s serijo srednje zaprtih ovinkov, še enim dolgim desnim ovinkom navzgor in nato v istem ovinku tudi navzdol.

Konfiguracija steze je odlična za učenje dirkaških veščin, kjer je treba biti zelo natančen pri iskanju točke zaviranja, izbiri prave linije skozi ovinke in čakanju na tako imenovani vrh ovinka (apex), kjer se spet začne pospeševanje.

Celodnevni tečaj s formulo renault za 900 evrov

Upravitelji steze nudijo različne programe z zelo raznovrstnimi avtomobili – od ferrarija F8 tributo, lamborghinija huracana, pa mercedesa AMG, porscheja 911, mclarna 540C, alpine A110 S, caterhamom in celo formule renault. Te avtomobile je mogoče najeti za posamezne vožnje ali pa opraviti poldnevni ali celodnevni tečaj. Cene so zanimive, saj na primer celodnevni tečaj formule renault (vključenih 38 krogov v različnih konfiguracijah steze) stane 900 evrov, kar pa je najdražji paket. Glede na obljubljenih skoraj 70 dirkaških kilometrov, cena ni pretirana.

Na drugi strani pet posamičnih krogov z avtomobilom, kot je ferrari 296 GTS, stane 439 evrov, šest krogov s porsche caymanom pa tristo evrov.

Vsak obisk podobnega objekta v tujini, ki torej nikakor ni svetovno znan, megalomanski in pompozno oglaševan, spomni na dejstvo, da je Slovenija praktično edina v Evropski uniji brez podobnega objekta. Take steze so tudi odlične za organizacijo "track dayjev", kjer lahko lastniki svoje športne avtomobile izkoristijo v varnem okolju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič