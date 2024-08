Pri španski Cupri oziroma Seatu so nedavno potrdili konec proizvodnje za športni terenec tarraco, saj bo ta avtomobil nasledil povsem nov model cupra terramar. Vozilo bodo razkrili 3. septembra v Barceloni, kjer so v ta namen na plaži pripravili celo video zaslon z odštevalnikom in prikazom nekaterih podatkov o vozilu.

Prav veliko podrobnosti pri Cupri še niso razkrili. To bo 4,5-metra dolg športni terenec, ki bo tako sodil v razred peugeota 3008 in podobnih vozil. Tehnično platformo si bo terramar delil z volkswagen tiguanom, pa tudi novo generacijo audija Q3. Osnovni pogon bo priključno-hibridni, predvidoma pa bodo na voljo tudi zgolj bencinsko gnane (hibridne) različice.

Terramar bo predvidoma zadnji Cuprin novi model s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem. Cupra medtem že pripravlja tudi podoben električno gnan športni terenec tavascan.

Ime spominja na zapuščen oval v bližini Barcelone

Ime terramar izhaja iz nekdanjega znamenitega španskega ovalnega dirkališča pri Sitgesu v bližini Barceloni, ki smo ga že večkrat obiskali.

Ovalni avtodrom Sitges-Terramar so zgradili leta 1926. Zanj so potrebovali 300 dni, štiri milijone španskih pezet in kar 3,5 milijona kilogramov cementa. Nastala je dvokilometrska steza z naklonom 60 stopinj. Njen oče je bil domačin Frick Armangue, ki je želel s to stezo zdramiti zaspano mestece Sitges in jo razviti v pravo turistično atrakcijo.