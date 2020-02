Magičen in žalosten hkrati: odkrili smo izjemen cestni dragulj #foto

Pogled na ovalni ovinek je bil skoraj neverjeten, magičen. Levi ovinek s 60-stopinjskim naklonom so obdajala drevesa, zaradi ugodne sredozemske klime in dobro opravljenega dela gradbincev – ti pa so morali nekoč zavzeti denar od vstopnic in si poplačati lastno trdo delo – pa ta izjemni ostanek avtomobilske zgodovine ne izdaja že svoje 97-letne starosti. Lahko bi bil turistična atrakcija, pa je tik med avtocesto C-32 in sredozemsko obalo, vsega 40 kilometrov od Barcelone, skrit, pozabljen in zapostavljen.

V zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja je svetovno gospodarstvo cvetelo. Koncu prve svetovne vojne je sledil velik tehnološki napredek, optimizem vlagateljev pa je bilo opaziti tudi v avtomobilski industriji in motošportu, kjer so proizvajalci preizkušali svoje avtomobile.

Eden od treh avtomobilskih ovalov v Evropi za začetka dvajsetih let

Med leti 1922 in 1924 so v Evropi zgradili kar tri ovalna dirkališča, ki so bila dotlej v domeni ZDA. Najbolj znan oval je bil tisti v Monzi, kjer se ostanki še danes bohotijo na obronkih modernega dirkališča formule ena, drugi je bil oval v francoskem Montlheryju – tam je pred leti Ken Block snemal tretji del Gymkhane, mi pa smo tam vozili Renaultove legendarne športne avtomobile -, tretji oval pa so zgradili le streljaj od Barcelone.

Ovalni avtodrom Sitges-Terramar so zgradili leta 1926. Zanj so potrebovali 300 dni, štiri milijone španskih pezet in kar 3,5 milijona kilogramov cementa. Nastala je dvokilometrska steza z naklonom 60 stopinj. Njen oče je bil domačin Frick Armangue, ki je želel s to stezo zdramiti zaspano mestece Sitges in jo razviti v pravo turistično atrakcijo.

Leta 1923 so tu vozili s povprečno hitrostjo 155 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Kljub starosti skoraj sto let ta oval iz leta 1922 odlično kljubuje času. Foto: Gregor Pavšič

Oval leži blizu avtoceste in Sredozemske obale, le streljaj ob Barcelone. Če boste v bližini, priporočamo vsaj skok do ograje ovala. Foto: Google maps

Ostanki ovala danes popolnoma zliti z naravo

97 let pozneje. Po blatni makadamski cesti, polni lukenj, smo se pripeljali v neposredno bližino te steze. Naključni mimoidoči je z bližnjih cest zelo težko opazijo. Še skozi ozek in temen predor in pred očmi se mi je odprl pogled neposredno na enega izmed ovalnih ovinkov.

Strm naklon se je zdel kot betonski zid. Peš se je skoraj nemogoče povzpeti na vrh steze. Že samo misel, da so se pionirji dirkaškega športa pred skoraj stotimi leti upali v te ovalne ovinke zapeljati s polno hitrostjo, se je zdela skoraj neverjetna.

Enako magičen, osupljiv je bil pogled naokrog steze. Ovalni ovinki so neposredno obkroženi z drevesi, travo, grmičevjem. Kot bi bila to namensko izdelana umetniška inštalacija.

Pa seveda ni. Že desetletja zapuščen oval se je v tem času samevanja, tik ob turističnemu vrvežu sredozemske obale, vsega skupaj pol ure vožnje stran ob Barcelone, skoraj popolno zlil z naravo.

Leta 1923 okrog ovala s povprečno hitrostjo 155 km/h

Toda kje se je zalomilo? Zakaj je Sitgesov oval tako malo znan in zakaj tu niso izpeljali odmevnejših mednarodnih dirk?

Medtem ko je pojava ovala v katalonski pokrajini magična, je bistveno bolj žalostna usoda te steze. Zapečatila jo je namreč že prva dirka, ki so jo izpeljali 28. oktobra leta 1923.

Dvesto krogov dolge dirke se je udeležilo le sedem avtomobilov. Pet jih je uspelo pripeljati do cilja. Zmagal je malo znani francoski dirkač Albert Divo (sunbeam), ki je dolžino dirke prevozil s povprečno hitrostjo 155 kilometrov na uro. Prvo ime dirke je bil sicer grof Louis Zborowski (miller), ki je tudi postavil rekordni čas kroga – 45,8 sekunde. Rekordni dosežek Zborowskega je obveljal še nadaljnjih 89 let.

Danes je steza v zasebni lasti. Namesto tribun in cvetočega podpornega programa jo obdajajo kmetijska zemljišča. Foto: Gregor Pavšič

Pobudnik steze je bil velik zanesenjak, a pri poslih je močno šepal

Čeprav je bil pobudnik gradnje dirkališča Armangue velik zanesenjak, je bil pri poslih precej manj zanesljiv. Po dirki niso mogli izplačali denarnega sklada za najboljše, saj so si gradbeni delavci pošten zaslužek za trdo delo vzeli kar iz denarja, ki so ga organizatorji dobili z naslova prodanih vstopnic.

Mednarodna avtošportna oblast je zato hitro očrnila organizacijsko ekipo in čeprav so poskušali pozneje v Sitgesu organizirati manjše lokalne dirke, te niso prinašale dovolj finančnih sredstev za vzdrževanje steze. Zadnjo pomembnejšo dirko so tu izpeljali v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Carlos Sainz je leta 2012 rekord ovala postavil z Audijevim dirkalnikom R8 LMS. Foto: Red Bull Rekord steze Zborowskega je šele 89 let pozneje popravil Carlos Sainz

Danes je steza v zasebni lasti. Namesto tribun in cvetočega podpornega programa jo obdajajo kmetijska zemljišča. Žarek pozornosti je za ta oval zasijal leta 2012, ko je Red Bull tja pripeljal Audijev dirkalnik R8 LMS.

Za volan se je usedel tudi španski legendarni dirkač Carlos Sainz – dvakratni svetovni prvak v reliju, letos zmagovalec vztrajnostnega relija Dakar – in šele Madridčan je uspel popraviti rekord Zborowskega iz leta 1923. Sainz je njegov čas, predvsem zaradi številnih lukenj in slabšega stanja podlage, popravil le za tri sekunde (42,6 sekunde).

Fotografije - ostanki ovala Sitges-Terramar:

