Dirkališče v Sloveniji? Vlada za dolenjsko rešitev odločno proti.

Pisali smo že o peticiji Zveze na avtošport AŠ2005, da naj vlada sprejme najboljšega ponudnika za upravljanje s poligonom Gaj na Dolenjskem. Že skoraj deset let trajajoča saga o tem objektu, kjer bi lahko nastalo prvo pravo slovensko avtomobilsko dirkališče in kjer sta poleg AŠ2005 nastopali tudi ministrstvo za infrastrukturo ter predvsem ministrstvo za obrambo (MORS), ne obeta dobrega konca za avtomobilske navdušence.

Del zapuščenega vojaškega letališča že dolgo sameva

AŠ2005 je letos potekla petletna najemna pogodba. Potem ko je objekt več let sameval, so v tem času uredili novo asfaltno podlago, ograje in robnike. V letošnjem osnutku nacionalnega koledarja AŠ2005 ni predvidenih dirk na tem objektu.

»AŠ 2005 je bila na povabilo Ministrstev za promet in Obrambo vključena v strokovno skupino (30.08.2010) za realizacijo državnega prostorskega načrta za območje Gaj. Po pogodbi o začasni uporabi in pooblastilu je pridobila dokončno in pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo, ki glasi na MORS. Zveza je v tem času tudi usposobila zemljišče, ki je v državni lasti, ter s pridobljenim gradbenim dovoljenjem postavila idealne pogoje za nadaljnji razvoj,« so peticijo na vlado pospremili pri AŠ2005.

Leta 2016 je AŠ2005 z zasebnimi vlagatelji (predvsem LEMA Racing) poskrbela za novo asfaltno podlago, robnike in ograje. Foto: Andrej Franko

Načrtovana nadaljna širitev objekta in dirkališča, kjer so bile načrtovane tudi ustrezne izobraževalne površine.

V enem mesecu je peticijo podprlo več kot 1.200 ljudi

Peticijo je od 18. novembra do 19. decembra lani podprlo 1.209 ljudi, proti jih je bilo pet. Toda ključno je bilo predvsem stališče MORS, ki je lastnik objekta.

»Ministrstvo za obrambo je v skladu z obveznostmi iz navedenega sporazuma, oddalo v uporabo območje Gaj AŠ 2005 za pet let. Pogodba je potekla 18. 8. 2019. Uporabnik, AŠ 2005 se ni odzval na primopredajo in tudi ni odstranil svojih premičnih in nepremičnih stvari, je pa predlagal mirno poravnavo spora s tem, ko je na Državno odvetništvo dne 20. 12. 2019 vložil Predlog za mirno rešitev spora v smislu izpolnitve preostanka Pogodbe oz. plačila odškodnine v višini 1,935 milijona evrov,« so zapisali na MORS.

Stališče MORS: letališče Cerklje ob Krki se razvija v pomembno vojaško letališče v regiji



Območje Gaj predstavlja del aktivnega vojaškega oziroma mešanega letališča, ki je prostorsko urejeno z Državnim prostorskim načrtom za letališče Cerklje ob Krki (v nadaljevanju DPN). V skladu z 11. členom DPN je območje Gaj prostorsko opredeljeno kot območje za razmestitev letal v primeru večje obremenjenosti letališča in da se znotraj območja uredi poligon varne vožnje in testiranje vozil z možnostjo civilne souporabe. Območje Gaj je, tako kot celotno območje letališča Cerklje ob Krki, prostorsko načrtovano z DPN kot območje izključne rabe za potrebe obrambe, z možnostjo civilne souporabe, kot jo določa DPN v navedenem 11. členu.



Ideja o izgradnji poligona varne vožnje z namenom civilne souporabe je bila inicirana od Ministrstva za promet, danes Ministrstvo za infrastrukturo, v letu 2006, to je v času sprejemanja DPN. Ministrstvo za promet in Ministrstvo za obrambo sta nato dne 30. 8. 2010 sklenila Sporazum o oblikovanju dvonamenskih vsebin območja Gaj na letališču Cerklje ob Krki ter o sodelovanju in nalogah pri pripravi projekta in druge dokumentacije za njegovo ureditev, ki je prenehal veljati konec leta 2015. S prenehanjem veljavnosti navedenega sporazuma je Ministrstvo za infrastrukturo odstopilo od nadaljnjega sodelovanja pri projektu izgradnje poligona.



Ministrstvo za obrambo, ki je upravljavec letališča Cerklje ob Krki v okviru svojih pristojnosti in nalog zagotavljanja obrambe in varnosti Slovenije, skrbi za nenehen razvoj letališča Cerklje ob Krki, ki se z obnovo in gradnjo infrastrukture v skladu s potrebami Slovenske vojske in Severnoatlantskega zavezništva, razvija v pomembno vojaško letališče v regiji in le vojaške potrebe narekujejo načrtovanje razvoja letališča.

»Predlog za izgradnjo objektov za avtomobilski šport ni primeren za nadaljnjo obravnavo …«

»Glede na predhodno navedeno in upoštevajoč dejstvo, da je razvoj letališča kot celote pomemben za obrambne in varnostne potrebe Slovenije in da tudi območje Gaj služi prvenstveno obrambnemu namenu in šele nato (poligon varne vožnje ko bo zgrajen) možnosti civilne souporabe ocenjujemo, da predlog za zagotovitev izgradnje objektov za avtomobilski in motoristični ter druge športe, ni primeren za nadaljnjo obravnavo,« so bili v odgovoru na peticijo jasni na MORS.

Po njihovem stališču se bo območje Gaj razvijalo v skladu z načrtovanim razvojem Letališča Cerklje ob Krki in v skladu s potrebami Slovenske vojske ter z upoštevanjem zavez Republike Slovenije do zveze NATO.

Pri tem poudarjajo, da bodo morali dozdajšnji upravitelji objekta »odstraniti premične in nepremične stvari prejšnjega uporabnika in z njim ali v pravdnem postopku rešiti zahtevo za plačilo odškodnine, naslovljene na Ministrstvo za obrambo.«