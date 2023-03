Nov rekord: Čeh je na Grobniku odpeljal sanjski krog

Pred desetletjem je vozil v Red Bullovi valilnici novih zvezdnikov svetovnega prvenstva Moto GP. Foto: Red Bull Karel Hanika je 26-letni motociklistični dirkač iz Češke. Rodil se je v Brnu, pravi meki dirkanja na dveh kolesih v tem koncu Evrope. Ima dva vzornika in sicer Nickyja Haydena in svojega očeta, nekdanjega češkega prvaka, zaradi katerega je nekoč tudi začel dirkati.

Prvič je bilo to leta 2003 v čeških Pardubicah, takrat še na malem minimotu. Nato se je uveljavljal tako v češkem kot avstrijskem prvenstvu v 125-kubičnem razredu, leta 2012 pa je bil že tretji v pokalu Red Bull MotoGP Rookies Cup, kjer so uporabljali motocikle KTM. Mnogi prvaki svetovnega prvenstva Moto 3 so se pred tem dokazovali v tem tekmovanju. Leta 2013 je prvak s sedmimi zmagami postal tudi Hanika, ki pa pozneje ob prehodu v svetovno prvenstvo Moto 3, Moto 2 in Superbike svoje uveljavitve na najvišji ravni motociklizma še ni dočakal.

Hanika je del ekipe Yamaha Austria Racing Team v vztrajnostnem motociklističnem svetovnem prvenstvu. Foto: Red Bull

Čeh je postavil nov motociklistični mejnik

Včeraj je bil na Grobniku pri 26 letih sedel na Yamahinem motociklu in med testiranjem odpeljal vrhunski čas 1:23.842. Lani septembra je neuradni rekord postavil italijanski dirkač Axel Bassani, ki je krog med zasebnim treningom odpeljal v času 1:25.153. Hanika je njegov čas, sodeč po uradni objavi upraviteljev Grobnika, torej izboljšal kar za debelo sekundo.

Ekipa Yamaha Austria Racing Team (YART) je tradicionalno moštvo iz svetovnega motociklističnega vztrajnostnega prvenstva, kjer so bili leta 2009 tudi svetovni prvaki. Takrat je bil del moštva tudi izjemno uspešni slovenski motociklist Igor Jerman. Danes je del osrednjega tehničnega dela ekipe YART prav tako Slovenec Miha Prek. Z njimi je prvič sodeloval leta 2006, od leta 2017 je v moštvu YART, ki ima sedež blizu Lipnice na avstrijskem Štajerskem, redno zaposlen.

Video - absolutni rekord Grobnika z lamborghinijem

Video - odlična vožnja Axela Bassanija

Rekordi padajo po preplastitvi asfalta pred petimi leti

4,1-kilometrsko dirkališče Grobnik nad Reko so zgradili leta 1978. Nato so začeli tam prirejati motociklistične dirke, ki so prej potekale v Preluku pri Opatiji. Grobnik je gostil dirke za svetovno prvenstvo, zadnjo leta 1990. Aprila leta 2018 so Hrvati končali veliko prenovo dirkališča. Preplastili so asfalt, uredili robnike in modernizirali stezo ter del infrastrukture.

Lani je Paolo Brajnik s formulo 3 odpeljal krog v času 1:17.732, še hitrejši pa je bil nato Zagrebčan Martin Kodrić z dirkalnikom lamborghini huracan GT3. Njegov čas je bil 1:16.65, kar je trenutno absolutni rekord Grobniške steze. Za primerjavo, ob včerajšnjem Hanikovemu času 1:23.842 - slavni Wayne Rainey je leta 1990 med zadnjo dirko za SP na Grobniku s petstokubično hondo odpeljal najhitrejši čas na dirki v času 1:29.220.