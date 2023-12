Tudi obisk predsednice še ni pomagal: pred dirkališčem še volilno leto

Sredi leta 2020 je mesto predsednika Zveze za avtošport Slovenije iz rok Antona Anderliča prevzel podjetnik Rado Raspet. Avtomobilski šport v Sloveniji se je tudi letos dokazal z zavidljivo številčnostjo tekmovalcev, sploh z vidika tako geografske kot gospodarske majhnosti Slovenije, odmevali so tudi nekateri odlični rezultati na visoki mednarodni ravni. Rak rana avtomobilskega športa v Sloveniji pa je še naprej dirkališče, ki ga v pravem pomenu besede nimamo.

Foto: Gregor Pavšič

"V letošnjem letu bi izpostavil tri stvari. Dobili smo še en reli in celotno državno prvenstvo v Sloveniji. V Novo Gorico je prišel Robert Reid, ki je najvišji človek za avtomobilski šport v FIA. V sklopu programa FIA Rally Star je izbral prav naš slovenski reli in s tem smo tudi v luči FIA dobili določeno priznanje ter so naše prireditve obenem bolje spoznali. Poleg zavidljive številčnosti tekmovalcev pa bi izpostavil tudi obisk predsednice Nataše Pirc Musar na gorski dirki v Ilirski Bistrici. To je najvišji obisk slovenskega državnika na avtomobilskih dirkah v Sloveniji. Vse to dokazuje, da avtomobilski šport v Sloveniji napreduje. Na drugi strani pa bi lahko sami sebe pograjali ob večni temi neizpolnjenega načrta dirkališča in le še treh gorskohitrostnih dirkah v Sloveniji. To bo treba v prihodnjih letih popraviti. V Sloveniji mora biti na letni ravni vsaj štiri ali pet gorskih dirk," je letošnje avtomobilsko leto v Sloveniji opisal Raspet.

Letos so v Sloveniji izpeljali trinajst športnih avtomobilskih prireditev. Bilo je sedem relijev, tri gorske dirke, dve dirki v avtokrosu in ena pozivna v paralelnem relikrosu. Teh bi lahko v prihodnjem letu videli še več. Kot je predsednik že sam omenil, najbolj bode v oči dejstvo, da so vse krožnohitrostne dirke izpeljane v tujini. Vse to vpliva na številčnost tekmovalcev - v reliju je letos nastopilo 85 voznikov in 83 sovoznikov, na gorskih dirkah 108, v avtokrosu 29, na krožnih dirkah pa 31 tekmovalcev (22 v pokalu Twingo).

Foto: STA/Nebojša Tejić

Katera od obeh možnosti je še realna?

Slovenija je še naprej edina država v Evropski uniji, ki nima ustreznega avtomobilskega dirkališča oziroma poligona - objekta, ki bi poleg dirk, testiranj, razvojnih nalog slovenske avtomobilske industrije lahko služil tudi za mnoge druge dejavnosti. Tako delujejo taki objekti v tujini, kjer rastejo kot gobe po dežju in prinašajo lepe zaslužke.

"Zavedam se, da smo edini brez dirkališča," je letos v Ilirski Bistrici povedala Pirc Musarjeva, saj je predvsem njen sin velik navdušenec nad avtomobili. O temi dirkališča se je Pirc Musarjeva letos v Ljubljani pogovarjala tudi z Mohammedom Ben Sulayemom, predsednikom FIA.

Prave politične volje za rešitev vprašanj še ni bilo

Leta 2000 je na delu opuščenega vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki nastal zasilni avtomobilski poligon, kjer so pred leti položil nov asfalt in robnike, toda dogovora z lastniki - ministrstvom za obrambo - v vsem tem času še ni bilo. Je obuditev poligona Gaj sploh še realna?

"Ves čas smo v določenih pogovorih, toda za zdaj ostajamo črna lista na evropskem zemljevidu. Še vedno dva koncepta. Najprej je treba preveriti vse možnosti, ali obstaja v Gaju sploh še kakšna realna rešitev znotraj sodelovanja z ministrstvom za obrambo. Stvari so tam videti zelo zapletene in se ne premaknejo z mrtve točke. Druga možnost pa bi bila, da država predlaga zemljišče oziroma področje, kjer bi bilo mogoče z zunanjimi investitorji postaviti večnamenski objekt. Želeli bi si javno-zasebnega partnerstva, pri čemer bi lahko objekt uporabljalo več različnih športnih zvez, motoristi in podobno. Vse to je v fazi preučevanja, toda trenutno tudi z vidika vlade najbrž nismo v prvem planu odločanja," je povedal Raspet.

Foto: Andrej Franko

Foto: STA/Nebojša Tejić

"Kritiki redko priskočijo na pomoč …"

Zveza za avtošport Slovenije (zdaj AŠSLO, nekoč AŠ2005) večinoma temelji na prostovoljnem delu. Raspet kot predsednik je na primer lastnik večjega gradbenega podjetja. Na zvezi je redno zaposlena le ena oseba, in sicer poslovna sekretarka. Že konec marca prihodnje leto bo sledila tudi volilna skupščina, na kateri bo Raspet končal svoj prvi mandat predsednika. Vsaj v začetku ga je delno skrajšalo obdobje epidemije covid-19, ki je predvsem v letu 2020 močno ohromilo športne prireditve.

"Smo kadrovsko podhranjeni. Precej je kritikov od daleč, toda težko pa je pridobiti ljudi za sodelovanje in pomoč," ocenjuje Raspet, ki bi si v sezoni 2024 želel predvsem dogovora z novim organizatorjem gorskih dirk.

Slovenec odloča tudi o vprašanjih F1

"Čakamo na zapolnitev koledarja, organizatorji imajo čas še do konca januarja. Čaka nas tudi volilna skupščina. Kot predsednik zveze sem spoznal, da marsikdaj ni pravega vzvoda moči, če bi želel kaj spremeniti oziroma izpolniti svoje načrte. Zveza se bo morala sponzorsko okrepiti oziroma na tem področju spremeniti določeno obliko delovanja. Ta denar je potreben tudi za podporo športnikom za mednarodne programe, kjer pa bo moral prav tako delovati pregleden sistem. Vesel sem, da smo lahko letos številne voznike pri mednarodnih aktivnostih že podprli. Sam imam za novo sodelovanje obljube od dveh pokroviteljev. Konec marca se bodo karte delile na novo," pravi Raspet, ki je bil kot prvi Slovenec izvoljen tudi v odbor WMSC (World Motor Sport Council) znotraj FIA. WMSC je najvišje izvršilno telo FIA za področje športa, ki sprejema vse ključne odločitve za vsa svetovna prvenstva (F1, reli, vztrajnostne dirke …).

Raspet: "V dveh letih smo imeli osem glavnih sestankov. Dobro je, da imamo tako vlogo in da lahko tudi iz Slovenije odločamo o pomembnih vprašanjih v svetovnem avtomobilskem športu. Marsikaj pa je koristno tudi za nas. Tako smo na primer za nazaj pridobili skoraj že izgubljena sredstva v višini 60 tisoč evrov, izpeljali smo lahko programe za izobraževanja in podobno."