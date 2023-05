Predsednik FIA pri premierju Golobu: je dobil obljubo?

Dejstvo, da je Slovenija edina država v Evropski uniji brez večjega avtomobilsko-športnega objekta, je bilo tudi ena izmed tem srečanja predsednika FIA Mohammeda Ben Sulayema s premierjem Golobom in predsednico Pirc Musarjevo. Premier je želel proaktivnost in pripravo načrtov, FIA bi pri gradnji takega objekta – predstavljal bi lahko tudi dom gospodarsko vse pomembnejši slovenski avtomobilski industriji – zagotovila del sredstev. Pri načrtovanju so bila v preteklosti bolj kot investicijska sredstva težava različna dovoljenja in številne pritožbe.

Foto: STA/Nebojša Tejić Mohammed Ben Sulayem, od konca leta 2021 predsednik mednarodne avtomobilske organizacije FIA, Slovenijo že dobro pozna. Prvič je bil v Sloveniji leta 1989, ko je takrat za volanom toyote celice GT4 kot dirkač iz eksotičnih Združenih arabskih emiratov vozil na reliju Saturnus. Mnogo let pozneje je ta reli tudi še obiskal v svojih funkcijah, ki so sledile tekmovalni karieri danes 61-letnega šejka. Ben Sulayem je bil pred meseci v Sloveniji na zasedanju vrhovnega odbora za šport pri FIA (WMSC), tokrat pa sta bila v ospredju srečanji tako s premierjem Robertom Golobom kot tudi predsednico Natašo Pirc Musar ter ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Slovenija ostaja edina država v Evropski uniji, ki nima ustrezne avtomobilske dirkaške steze. Bolje rečeno avtomobilskega objekta v najširšem smislu, ki bi nudil zavetje tako poligonom varne vožnje različnih vozil, testnim poligonom za vse bolj pomembne deležnike avtomobilske industrije v Sloveniji. Dirkaška steza iz vidika tekmovanj pa bi dejansko predstavljala manjši del letnega programa. Podobni objekti v tujini so praktično stoodstotno zasedeni in so velik pospeševalec tako turizma kot celotnega gospodarstva v lokalnem okolju.

"Pravi dirkaški objekt v Sloveniji manjka, kar seveda ni dobro. FIA je do zdaj podpirala Slovenijo v obeh svojih glavnih stebrih, tako prek športa kot tudi mobilnosti. Sredstva za tak objekt so s strani FIA na voljo, to bi torej bila določena pomoč in našo obljubo bomo držali. Kot predsednik sem v vlogi, da poskušam pomagati. Ko bo prišlo do odločitve, bo naša komisija za dirkališča pripravila svoj del. Tak objekt ni vezan le na šport, temveč veliko širše na avtomobilsko industrijo. Predstavljati mora nekakšen dom zanjo. Objekt mora biti poslovno vzdržen, zaseden oziroma izkoriščen praktično ves čas. Prav gotovo je tak objekt za mlade lahko primeren in tudi nujen," je po srečanju z Golobom povedal Ben Sulayem.

Na Erjavčevi ulici v Ljubljani se je mudil z Radom Raspetom, ki je zdaj slabe tri leta predsednik AŠSLO, predvsem pa je bil kot prvi Slovenec izvoljen v najvišji izvršni organ FIA - že omenjeni WMSC.

"Slovenija je za nas pomembna, je država iz pomembne regije. Prvič je prek Rada zastopana v vodilnem odboru FIA. Z njim imamo zelo aktivnega člana pri sprejemanju odločitev, ko se pogovarjamo o športu in tudi mobilnosti. Pomembna tema je okolje, ki narekuje prihodnost mobilnosti, avtomobilske industrije in tudi motoršporta," je dodal predsednik FIA.

Ben Sulayem ni prvi predsednik FIA, ki se je o tej temi že pogovarjal z najvišjimi predstavniki naše države. Tudi njegov predhodnik Jean Todt je pred leti ob obisku Ljubljane zagovarjal podobne načrte. Takrat je bila v ospredju še ureditev poligona Gaj v Cerkljah na Dolenjskem. Ministrstvo za obrambo, ki je lastnik objekta v neposredni bližini vojaškega letališča, naj bi prek ustreznih postopkov podelilo stavbno pravico Zvezi za avtošport Slovenije (takrat AŠ2005, danes pod imenom AŠSLO). Do tega pozneje ni prišlo, z vojno v Ukrajini in posledično povečano strateškim pomenom letališča znotraj organizacije NATO, pa se zdi zdaj ta rešitev skoraj neizvedljiva.

Bolj realna postaja rešitev gradnje objekta na povsem novi lokaciji, kjer bi ga lahko zasnovali povsem na novo. Tak objekt bi bil lahko tudi dopolnitev državne strateške pomoči slovenski avtomobilski industriji, kateri je premier Golob nedavno za naslednjih šest let obljubil do 200 milijonov evrov sredstev. Tudi slovenski razvojni dobavitelji bi tak objekt lahko uporabljali za svoje potrebe, navsezadnje bi se tam lahko šolali tudi poklicni šoferji tako premierja kot predsednice.

Bolj kot pri denarju se je v preteklosti že zatikalo pri najrazličnejših dovoljenjih in pritožbah

Po naših informacijah je premier od zveze AŠSLO in FIA prosil za pripravo okvirnih načrtov, kako veliko zemljišče bi za tak objekt potrebovali in kakšna bi bila njegova zasnova. Investicijski strošek v tak objekt bi znašal nekaj milijonov evrov, je pa odvisen predvsem od kompleksnosti spremljevalne infastrukture. Do zdaj se je pri podobnih projektih največkrat zataknilo pri različnih pravnih in okoljevarstvenih dovoljenih in bržkone bo tudi v prihodnje to težja ovira kot sam znesek investicije. Del te bo pokrila tudi FIA, kar je ob obisku Ljubljane spet obljubil njen trenutni predsednik.

"Premier vidi pomen takega objekta in obenem tudi trajnosti, da je torej dobro izkoriščen skozi celo leto. FIA je tu del rešitve in ne del težav. Povezujemo različne proizvajalce komponent, ki lahko tak objekt tudi izkoristijo za testiranja in razvoj. FIA bo pomagala izdelati celotno predstavitev in analizo takega objekta za Slovenijo, ki ga bomo potem lahko pokazali tudi vaši vladi. Radi bomo pomagali tudi odgovoriti na morebitna vprašanja. Vsekakor sem s strani premierja dobil vtis, da želi proaktiven pristop k projektu," je še povedal Ben Sulayem.

Predsednik FIA obljublja cenejši vstop v avtošport

Ko je leta 1989 s štartno številko 2 vozil na reliju Saturnus, je bil avtomobilski svet in tudi njegov športni del povsem drugačen. Avtomobilski šport se je podražil in čeprav nikoli ne bo zares poceni, lahko pristojni pripravijo vsaj finančno bolj vzdržne vstopne točke v šport. Baza potencialnih tekmovalcev je v času družbenih omrežij in digitalnih medijev, ko je mogoče atraktivne fotografije in videoposnetke videti na skoraj vsakem koraku, zelo velika. Danes se je nad avtomobilizmom lažje navdušiti kot pred 34 leti, ko se je po Hrušici kadilo za Ben Sulajemovo celico.

"To je res. Tudi zato moramo najti rešitev, kako avtomobilski šport poceniti. V nekaj mesecih bomo predstavili projekt, ki bo omogočil možnosti izdelave veliko cenejših dirkalnikov v avtokrosu, torej za makadamsko podlago, kakor tudi v kartingu. FIA bo predstavila enotne načrte in izdelati jih bo mogoče tudi lokalno, v državah. Zato sem optimističen, da nam bo pri teh vstopnicah v avtomobilski šport uspelo strošek znižati za od 65 do 70 odstotkov. S tem pa bomo razširili bazo mladih, ki s tem športom poskusijo," napoveduje Ben Sulayem, ki se je poleg teme potenciala avtomobilskega športa v Sloveniji tako z Golobom kot Pirc Musarjevo pogovarjal tudi o problematiki sovražnega govora prek družbenih omrežij.