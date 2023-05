Avtomobilisti danes čakajo Goloba, prihaja visoka gostja iz Bruslja

Slovenski avtomobilski grozd bo danes na razvojni konferenci v Ljubljani gostil tako premierja Roberta Goloba kot direktorico Združenja avtomobilskih proizvajalcev v Evropi. Osrednja tema so konkretni projekti, za katere bo vlada v šestih letih namenila 180 milijonov evrov spodbud. Slovenska podjetja načrtujejo veliko rast prometa, števila zaposlenih in tudi več plačanih davkov v državno blagajno.

Najpomembnejši avtomobilski dobavitelji iz Slovenije so se s premierjem Robertom Golobom srečali že lani, ko so v prostorih podjetja Iskra Mehanizmi pri letališču na Brniku sklenili strateško partnerstvo avtomobilskega gospodarstva in države. Ta se je v šestih letih zavezala prispevati 180 milijonov evrov spodbud, kar bi se državi poplačalo prek več zbranega davka. Dobaviteljska podjetja namreč pričakujejo znatno povečanje svojih prihodkov, saj so večinoma že daljše obdobje vpletena v razvojni del novih popolnoma ali delno elektrificiranih pogonov prihodnjih avtomobilov.

Slovenska avtomobilska industrija do leta 2030 načrtuje izdatno rast prometa. Ta se bo predvidoma z lanskih 5,1 milijarde evrov do leta 2030 povečal na 7,8 milijarde evrov. Povečali se bodo dodana vrednost na zaposlenega, število zaposlenih in posredno tudi prihodki v državno blagajno. Na teh predpostavkah pa tudi sloni strateško partnerstvo med državo in avtomobilsko industrijo.



Jedro avtomobilske industrije v Sloveniji sestavlja 11 dobaviteljev, ki trenutno realizirajo okrog 3,5 milijarde evrov prometa na leto. Do leta 2030 je v načrtu dvig prometa na 7,5 milijarde evrov. Ta podjetja letno v razvoj vložijo pol milijarde evrov in ustvarijo 330 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo. Skupno danes zaposlujejo 14.300 ljudi, vsak med njimi pa nosi dodano vrednost 65 tisoč evrov.



Skupno je v dobaviteljsko industrijo vključenih okrog 400 slovenskih podjetij, od tega je 76 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja imajo 40 tisoč zaposlenih ter ustvarijo deset odstotkov BDP in več kot 20 odstotkov izvoza.

Golob je od avtomobilistov želel konkretne projekte

Predstavniki avtomobilskega grozda in Golob se bodo danes v Ljubljani spet sestali. Tokrat bodo tema pogovorov že konkretni predlogi projektov, ki jih je premier želel od avtomobilistov. Če je bilo srečanje strateške narave, bo današnje usmerjeno že veliko bolj razvojno. Gostja v Ljubljani bo danes tudi Sigrid de Vries, generalna direktorica Združenja avtomobilskih proizvajalcev v Evropi (ACEA). Nizozemka je bila pred tem tudi generalna sekretarka Združenja avtomobilskih dobaviteljev v Evropi.

"Slovenska avtomobilska industrija v Evropi postaja središče razvoja novih tehnologij za zeleno in trajnostno mobilnost. Zato je pred skoraj dvema letoma sprejela odločitev o celoviti zeleni in digitalni preobrazbi, povzeti v Misiji GREMO (GREen MObility), ki jo je kot vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije," so zapisali v programu konference.

Razvoj v smeri vse bolj elektrificiranih avtomobilskih pogonov

Misija GREMO je namreč poenotila slovenska avtomobilska podjetja, ki zdaj sledijo enaki razvojni strategiji. Ta je določena do leta 2030 in pri tem bistveni odkloni, glede na jasno usmerjenost avtomobilskih proizvajalcev proti električni prihodnosti, niti niso mogoči.

Ta podjetja so pripravila konkreten osnutek Strateškega načrta razvoja novih izdelkov in tehnologij s poudarkom na komponentah in sistemih za elektromotorske pogone električnih vozil na baterijskih hranilnikih energije ter lahkih materialih in konstrukcijah s spremljajočim razvojem novih izdelavnih tehnologij za zeleno in digitalno preobrazbo.

Na današnji konferenci bodo predstavniki podjetij, kot so Hidria, Kolektor, Talum, Acroni Jesenice, Elaphe, Beja, prav tako pa tudi strokovnjaki iz Razvojnega centra Novo mesto, s fakultete za elektrotehniko in podobno. Manjkala seveda ne bo niti Tanja Mohorič, predsednica slovenskega avtomobilskega grozda.