380 kilometrov od Ljubljane: Madžari odprli moderno dirkališče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžari so pri Blatnem jezeru odprli novo moderno dirkališče. Gradili so ga štiri leta, vanj pa vložili več kot 200 milijonov evrov.

Madžarska ima pri Blatnem jezeru - 380 kilometrov od Ljubljane - novo dirkališče, ki je po standardih FIA najvišje pozicioniran nov objekt v zadnjih 15 letih v srednji Evropi. Graditi so ga začeli pred štirimi leti in včeraj so objekt uradno odprli.

Med gosti je bil tudi Giancarlo Fisichella, nekdanji voznik formule ena. Predsednik dirkališča je Izraelec Chanoch Nissany, ki je kot prvi Izraelec nastopal v višjih razredih formul in se leta 2005 kot testni voznik Minardija tudi udeležil prostih treningov dirke formule ena na Hungaroringu. Njegov sin Roy je danes dirkač v formuli 2.

Dobre štiri kilometre dolga steza in moderna infrastruktura

Dirkaška steza je dolga 4,1 kilometra, ima šest desnih in deset levih ovinkov. Širina steze je od 12 do 15 metrov. Ob stezi je stalno na voljo deset tisoč sedišč, tem pa lahko dodajo še prostor za 120 tisoč obiskovalcev na začasnih tribunah.

Prihodnje leto nameravajo na tej stezi gostiti mednarodne dirke in sicer tudi enosedežnih formul. Ob stezi gradijo tudi štirizvezdnični hotel s 145 sobami z neposrednim pogledom na objekt. Skupna investicija v objekt s pripadajočo moderno infrastrukturo je znašala več kot 200 milijonov evrov.

Foto: Balaton Park Circuit

Foto: Balaton Park Circuit