Usoda dirkališča v Sloveniji: pobudniki na vlado s peticijo

Zaprta vrata objekta Gaj na Dolenjskem, ki je v lasti ministrstva za obrambo. V zadnjih petih letih ga je imela v najemu Zveza za avtošport Slovenije AŠ2005. V tem času je objekt dobil novo asfaltno podlago, ograje in robnike. Nadaljnji razvoj se je ustavil, ko je poleti potekla najemna pogodba med AŠ2005 in obrambnim ministrstvom.

Zaprta vrata objekta Gaj na Dolenjskem, ki je v lasti ministrstva za obrambo. V zadnjih petih letih ga je imela v najemu Zveza za avtošport Slovenije AŠ2005. V tem času je objekt dobil novo asfaltno podlago, ograje in robnike. Nadaljnji razvoj se je ustavil, ko je poleti potekla najemna pogodba med AŠ2005 in obrambnim ministrstvom. Foto: Gregor Pavšič

Pobudniki gradnje dirkališča in avtomobilskega objekta v Gaju na Dolenjskem so na vlado naslovili pobudo, naj nanje prenese stavbno pravico in reši pingpong med ministrstvoma za obrambo in infrastrukturo. Letos poleti je potekel petletni najem objekta, ki pa je zaradi nerešenega temeljnega vprašanja dolgoročnega lastništva (kljub sprejetemu prostorskemu načrtu) lahko doživel le malo sprememb.

Gradbeno dovoljenje, ki predvideva obseg del iz sprejetega državnega prostorskega načrta. Saga o neizvedenem projektu slovenskega dirkališča v Gaju na Dolenjskem, kjer si želijo pobudniki narediti tudi različne poligone varne vožnje in območja za šolanje, se vleče že leta. Že pred 11 leti je sprejeti državni prostorski načrt predvideval ureditev dela zapuščenega vojaškega letališča v Cerkljah na Dolenjskem. Zveza za avtošport Slovenije AŠ2005 je ustanovila tudi posebno podjetje za skrb nad tem projektom.

Tam so pridobili gradbeno dovoljenje in s pomočjo podpornikov tudi položili nov asfalt, robnike in ograje. Ker so tam v vseh teh letih izpeljali le peščico dogodkov in so letos poleti ostali še brez najemne pogodbe z ministrstvom za obrambo (MORS), so se zatekli še k zadnji rešilni bilki. Prek javne pobude so vladi predložili pobudo za rešitev te problematike, ki zadeva predvsem prenos stavbne pravice na njihovo stran.

Ali Slovenija potrebuje tovrstno avtomobilsko dirkališče? Da 76,47% +

Ne 23,53% +

Video - prvoosebna izkušnja na dirkališču Gaj

[video: 63192 / ]

Predsednik FIA Jean Todt med obiskom slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Todtovi podpori slovenskemu dirkališču, v katerem je Francoz videl predvsem objekt za izboljšanje prometne varnosti, sta pokimala tudi takratni infrastrukturni minister Peter Gašperšič in slovenska komisarka za transport v Evropski uniji Violeta Bulc. Foto: Uroš Modlic

Tako so v Gaju prek zasebne pobude (Lema Racing) urejali novo asfaltno podlago. Foto: Andrej Franko Zgled nogometni dogovor na Brdu pri Kranju?

Zvezi AŠ2005 je letos avgusta potekla pogodba o najemu objekta, ki se je znašel na prepihu različnih ministrstev. Lastnik objekta je ministrstvo za obrambo (MORS), pristojna tematika pa sega tudi na področje ministrstva za infrastrukturo in ministrstva za šolstvo.

"Predlagamo, da Vlada RS podeli stavbno pravico najugodnejšemu ponudniku, kot je ugotovila in predlagala medresorska delovna skupina, ki je bila ustanovljena 31. avgusta 2017 in je vlada 25. oktobra 2018 (dokument 02402-17/2017/14) potrdila njeno poročilo. Primer dobre prakse je pogodba med Vlado RS in Nogometno zvezo Slovenije o podelitvi stavbne pravice za Nacionalni nogometni center Brdo," so zapisali v pobudi.

Ob tem se sklicujejo tudi na pisma podpore, ki so jih dali Jean Todt, predsednik FIA, predstavniki Darsa, Javne agencije za varnost v prometu in drugi.

Hrvaški Grobnik je v zadnjih dveh letih doživel resnejšo obnovo in je praktično razprodan. Foto: Automotodrom Grobnik

Slovenci in tuja podjetja hodijo in vlagajo v hrvaški Grobnik

Poligon ni namenjen le posameznikom z zmogljivejšimi avtomobili in prirejanju tekmovanj, v vsaki državi imajo tovrstni objekti tudi velik gospodarski potencial. Hrvaški Grobnik je razprodan praktično celo leto. Kot smo poročali že maja s prve vožnje nove generacije porscheja 911, so Nemci letos za potrebe predstavitve tega kultnega športnika svoje goste prvič povabili prav na Grobnik. Kdor kupi tak avtomobil, si ga kajpak želi tudi preizkusiti in Slovenija je danes med zelo redkimi državami Evropske unije (v družbi Bolgarije in Romunije), kjer tega ni mogoče storiti.

Na Grobniku so lani vložili v novo asfaltno podlago in prenovo osrednje stavbe, ta dela pa so bila zadetek v polno. Grobnik je od Ljubljane resda oddaljen le uro in pol vožnje, kaže pa na potencial tovrstnih objektov v zelo širokem smislu.

Obrambno ministrstvo že poleti odklonilno



O podaljšanju pogodbe je letos julija obrambno ministrstvo spraševal poslanec Dušan Šiško (SNS) in v odgovoru je zapisalo, da je območje letališča Cerklje ob Krki prostorsko urejeno za potrebe obrambe. Ker gre najprej za območje za razmestitev letal v primeru večje obremenjenosti in potreb osrednjega letališča, kar predvideva tudi državni prostorski načrt, pa pogodbe za območje Gaj ne morejo podaljšati, je odgovoril minister Karl Erjavec.



AŠ 2005 je kot strokovna organizacija za področje hitrostnih preizkušanj in varnosti v cestnem prometu nameravala na t. i. dirkališču Gaj med drugim zgraditi poligon varne vožnje. V odzivu za STA so zapisali, da je območje Gaj po državnem prostorskem aktu predvideno tako za potrebe obrambe kot za civilno souporabo oz. za programe usposabljanja za varno vožnjo in hitrostne preizkušnje v varnem okolju.



"Pričakujemo, da bodo odgovorni prisluhnili potrebam in naredili vse, da Slovenija pride do takega objekta, ki ga nima, glede na prometno varnost pa ga nujno potrebuje," so opozorili in pristavili, da so imeli s pripravo dokumentacije, pridobitvijo gradbenega dovoljenja, odpravo tamkajšnje črne gradnje in ureditvijo zanemarjenega območja izdatne stroške, objekta pa zaradi tega "večino časa" niso mogli uporabljati.



Ker se v javnosti pojavljajo govorice o domnevnih nepravilnostih v zvezi s projektom, vsa namigovanja odločno zavračajo, so poleti še zapisali pri AŠ 2005.